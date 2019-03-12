В деле о ДТП, в котором погиб 11-летний кадет, появился второй обвиняемый

- Год прошел, а я так и не смирилась со смертью сына, - плачет Ирина, ее 11-летний сын погиб в жутком ДТП в феврале прошлого года. - Он был моей единственной радостью, мы были с ним очень близки. Я растила его без мужа, хотела, чтобы Матвей стал кадетом. Чтобы характер мужской проявился. И сынок без уговоров согласился, учился хорошо. Учителя его хвалили.

Рано утром 20 февраля 2018 года Матвей спешил на занятия - с Садового до кадетской школы нужно было добираться около часа. На улице было еще темно, шел снег, на дорогах - заносы. В районе дорожного кольца улиц Макаренко, Тургенева и Уинской 53-летний водитель автобуса №1 Рамиль Тайсин превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом 68-го маршрута, в котором ехал на учебу кадет.

Удар пришелся в заднюю часть автобуса. Как раз туда, где на сиденье дремал Матвей. Он умер мгновенно.

Еще пять пассажиров 68-го автобуса отделались легкими ушибами и царапинами.

Сейчас идет суд над водителем «единички». По статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» Рамилю Тайсину грозит до пяти лет лишения свободы.

Но когда на суде оглашали материалы уголовного дела, стали известны жуткие подробности этой аварии. Выяснилось, что незадолго до трагедии 68-й автобус ремонтировали. В частности, в нем заменили заднее стекло. Но поставили не заводское - каленое, а обычное - из оргстекла. Сэкономили, одним словом.

В итоге в момент удара оргстекло не рассыпалось, как это бы произошло с обычным стеклом, а раскололось на шесть частей. Одна из них буквально ампутировала несчастному ребенку голову.

Как сообщили в Следственном комитете, по факту этого ДТП было возбуждено еще одно уголовное дело. По статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» обвинение предъявлено женщине-водителю 68-го автобуса. Следователи считают, что она не имела права выводить в рейс технически неисправный автобус.

Если в суде докажут вину водителя, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Кроме этого, в отдельное производство выделены материалы в отношении перевозчика и владельца транспортного средства.

Тем временем водитель 1-го автобуса Рамиль Тайсин признал свою вину, приговор ему вынесут уже в ближайшее время.

Мама погибшего ребенка требует с виновников трагедии 30 миллионов рублей моральной компенсации.