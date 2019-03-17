По образу Тюмени Пермь решили разделить на 62 квартала. Зачем?

Кто такой участковый инспектор полиции - знают все. А вот что значит – квартальный инспектор?

Оказывается, с недавних пор три района города - Ленинский, Свердловский и Дзержинский – поделили на 24 участка-квартала. И за каждым закрепили квартального инспектора – этакого своеобразного участкового инспектора по благоустройству. Власти говорят: если эксперимент удастся - его распространят на всю Пермь. И что же, тогда наш город сразу станет образцово-уютным и безопасным?

Это снег может спланировать по покатой крыше на прохожих.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Берем пример с Тюмени

Нам захотелось посмотреть, как работает такой инспектор, порасспрашивать, походить вместе с ним по его участку. Например, - по территории, прилегающей к нашей редакции.

Оказалось, что в отличие от полицейских участковых телефоны квартальных инспекторов населению сообщать пока не будут.

- В случае обнаружения каких-либо недостатков в содержании улиц, дворов и домов можно звонить непосредственно нам в инспекцию, а уж мы передадим сигнал квартальному участковому, - ответили в городской административно-технической инспекции. - Этот опыт мы подсмотрели в Тюмени, там весь город разбит на такие кварталы, и оперативно устраняются недостатки в содержании городских территорий.

Такие дома с ледяными украшениями в Перми, увы, не редкость.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Походить-порасспрашивать» нам предложили с квартальным инспектором Татьяной Потехиной, участок которой находится в центре Перми - возле городской администрации: от Разгуляя до Комсомольского проспекта и от Набережной до улицы Ленина.

- А не будет ли это образцово-показательный участок? - забеспокоились мы.

- Наоборот, на нем весь спектр объектов - и жилые дома старой застройки, и частный сектор, и множество различных учреждений, которые обязаны содержать территорию в порядке, - заверили нас.

В хореографическом училище боятся, что будущие балерины поломают ноги

- Обычно я в 10 утра, после оперативки, отправляюсь обходить свой участок, - говорит Татьяна Потехина. - Фиксирую недостатки, делаю фотографии. Когда возвращаюсь, - заношу данные в электронный журнал. Затем направляю предписания об устранении нарушений тем, кто за них отвечает. По-возможности, дублирую их телефонным звонком.

Когда проходим мимо общежития Пермского хореографического училища, к нам подходит человек.

- Что за безобразие, Татьяна Владимировна? - возмущается он. - Трактор прошел, почистил проезжую часть улицы, а снег отбросил на тротуар, по которому, между прочим, наши студентки ходят из общежития в училище. Не дай бог, поскользнутся и повредят себе ноги наши будущие балерины!

У хореографического училища будущие балерины могут сломать себе ноги.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выясняется, что это главный инженер училища.

- Хорошо, я это зафиксировала, разберусь, - говорит инспектор.

Пока штраф придет, снег уже растает

Мы ходим с квартальным инспектором по улицам, и она показывает нам те или иные недостатки.

- Видите – вот дом, весь покрытый сосульками, - говорит она. – Управляющая компания обещала убрать их в недельный срок. Если обещание не сдержат - буду направлять документы на административное наказание.

Толщина снега на тротуарах даже во дворах не должна быть больше 10 сантиметров.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока, по ее словам, инспекторы самостоятельно не могут выписать штраф. Депутаты Заксобрания, правда, уже приняли решение наделить их такими полномочиями, но это право нужно еще занести в Устав города. И чтобы наказать нерадивых хозяев 30-тысячным штрафом, нужна целая процедура. Документы должны пройти административную комиссию районной администрации . Там их рассмотрят, примут решение. А к тому времени, возможно, сосульки и гололедица и сами по себе уже растают.

- С сосульками и гололедом нынче беда, - говорит Татьяна Потехина. – Арендаторы зданий, управляющие компании наймут работников, те собьют сосульки, почистят двор, а сосульки снова нарастают, и снег сыплет и сыплет.

Тем не менее, по словам жилищного инспектора, процентов 80 хозяев стараются своевременно исполнять ее предписания, и только 20 - затягивают исполнение.

Вроде бы это должно нас утешить. С другой стороны, если на нас упадет сосулька из тех самых «двадцати процентов» - получится слабое утешение, правда?

Этот дом - на капремонте. Убирать лед и снег с крыш должны те, кто его ремонтирует.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На стенах домов не должно быть граффити, во дворах – пыли и грязи

Сосульки, гололед и снежные торосы сейчас слишком знакомый нам вид нарушений, пермякам про них объяснять не нужно. А вот чем займутся квартальные инспекторы, когда сойдут с пермских улиц снег и лед?

- Нас еще ожидает нешуточный паводок весной, - напоминает Татьяна. – Нужно будет следить, чтобы на улицах не было потопа, чтобы ливневка работала исправно. Летом надо будет наблюдать за тем, чтобы на тротуарах и во дворах не скапливались пыль и грязь. Круглый год придется отслеживать, чтобы был порядок вблизи мусорных контейнерных площадок. На стенах домов не должно быть граффити. На зданиях должны висеть указатели с названиями улиц и номеров домов установленного образца, сейчас с этим тоже беда. Словом, в зону ответственности инспектора входит все, что касается комфортного проживания и безопасности в городе.

Управляющие организации обязаны убирать граффити со стен пермски домов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 тысяч штрафов в год

Ну, а сколько же всего средств потребуется на содержание квартальных инспекторов? Этот вопрос мы адресовали заместителю управления внешнего благоустройсва администрации Перми Кириллу Самаркину.

- В бюджете города на этот год выделены средства на охват трех районов, на 24 штатных единицы - 15 миллионов рублей, - говорит он. - В наших планах – создать самостоятельное учреждение МКУ «Пермская административно-техническая инспекция», сейчас инспекция входит в состав управления благоустройства города. Штатную численность при этом хотим довести до 62 инспекторов, разделив город на 62 участков.

Получается, что число инспекторов и, соответственно, финансирование увеличится раза в три? Не слишком ли большие расходы на контролеров? И на тех, кто будет контролировать их деятельность? Как признался один из квартальных инспекторов, ему платят около 30 тысяч рублей в месяц.

- Думаю, в год наши инспекторы будут выписывать до 10 тысяч штрафов, поскольку нарушений правил благоустройства в городе очень много, - говорит Кирилл Самаркин. - И, таким образом, потраченные деньги на контроль за состоянием города вернутся в казну с лихвой. Но главная задача - сделать город более комфортным и безопасным.

Остается надеяться, что эта задача, в конце концов, будет выполнена.

СПРАВКА «КП»

Жители Дзержинского, Ленинского и Свердловского районов могут позвонить в Пермскую административно-техническую инспекцию и сообщить о нарушениях в сфере благоустройства по телефону 212-78-01. С понедельника по четверг включительно звонки принимаются с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00, обеденное время – с 13.00 до 14.00.