«Маленький Саша сможет дышать дома»

5-летний Саша Лушников сможет вернуться домой из больницы, потому что пермяки помогли закупить для него оборудование.

В 2017 году у Саши часто поднималась температура. Он не мог ничего есть, даже фрукты. Мальчика около 20 дней лечили от отравления. За это время Саша похудел и сильно ослаб. После того, как у ребенка начались судороги, его увезли в Пермский онкоцентр и поставили диагноз - медуллобластома мозжечка с метастазами в спинном мозге.

После нескольких операций Саше пришлось поставить трахеостому, чтобы мальчик смог дышать. Пройдя курсы химиотерапии, Саша вернулся в Пермский онкоцентр. Врачи хотели выписать ребенка домой, но без специального оборудования – кровати, кислородного концентратора, инфузомата, гастростомы - это было невозможно сделать. Родителям мальчика нужно было собрать более 300 тысяч рублей на все это, но такая сумма оказалась непосильной для семьи. Тогда они обратились в фонд «Дедморозим». И пермяки собрали необходимую сумму на покупку оборудования.

- Поскольку опухоль была довольно больших размеров, у Саши есть проблемы с самостоятельным дыханием, - говорит врач выездной паллиативной службы Александра Панькова. - У Саши сформированы трахеостома и гастростомы, которые требуют определенного ухода и оборудования, дополнительных расходных материалов. Благодаря этому оборудованию Саша сможет покинуть стены центра.