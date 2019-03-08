Погода на март - 2019 в Перми: в выходные ожидаются оттепель и дожди

Праздничные выходные в Перми ожидаются очень теплыми. Прогноз погоды на март - 2019 в Перми опубликовали на сайте опасных природных явлений Пермского края.

Как сообщают метеорологи, западный циклон, который прошел на этой неделе через северную часть Европейской России, вызывал целый комплекс неблагоприятных явлений – сильные осадки и резкие перепады температуры. Пермяки пережили первую в этом сезоне оттепель и снег с дождем. А по северным и восточным районам края прошли самые сильные снегопады в этом году.

- В течение ближайших нескольких дней сохранится активный западный перенос воздушных масс над Европейской Россией, в результате температура в Пермском крае будет намного выше нормы, - сообщает сайт опасных природных явлений.

В пятницу, 8 марта, днем поднимется сильный ветер, а к вечеру опять повалит снег. Температура ожидается от -2 до -6 градусов.

В субботу снегопады продолжатся, в Перми может выпасть всего 2 - 3 мм, а по северу края до 10 мм и более за сутки. Температура будет постепенно повышаться. Если в ночь на 9 марта будет -4...-9, то днем потеплеет до -2...+1 градуса. Вечером ожидается около нуля.

В воскресенье в Перми будет еще теплее, дневная температура до +1...+3 градусов, пойдет мокрый снег с дождем.