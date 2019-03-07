«Мы рады, что ты родился!» Всем новорожденным Пермского края будут выдавать коробки с подарками

Пермский край одним из первых регионов присоединяется к федеральной акции «Подарок новорожденному». Родителям каждого малыша, который появится на свет в этом году в Прикамье, будет вручена коробка с самыми нужными вещами для младенца. Что именно войдет в этот набор, обсудили на круглом столе в министерстве социального развития.

- Мы предлагаем дарить детское одеяло, комплект постельного белья из трех предметов, полотенце-уголок для купания и теплые пеленки, - рассказала Надежда Подъянова, заместитель министра социального развития Пермского края. - Все товары будут российского производства, сертифицированные и одобренные Роспотребнадзором.

Также в наборе будет открытка для родителей с надписью «от жителей Пермского края».

- Вещи износятся, а эта открытка надолго останется на память, - пришли к выводу участники круглого стола. – Открытка будет символизировать радость жителей от того, что у нас в крае появился еще один маленький человечек: «Мы рады, что ты родился!»

В ходе обсуждения прозвучала идея, чтобы в этот подарок вошел также буклет с советами для молодых родителей.

По прогнозам Министерства социального развития, в Прикамье в 2019 году родится около 27 тысяч детей. На подарки в этом году будет выделено 80 миллионов рублей.

- Мы планируем, что эта программа будет рассчитана как минимум на три года, - подчеркнул министр социального развития Павел Фокин.

Выдавать подарки начнут с 1 июня – международного дня детей. Но получить их смогут родители всех детей, родившихся после 1 января 2019 года.

- Я очень рада, что Пермский край в числе первых принял решение о выдаче таких подарков, - отметила Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае. – Коробки с подарками будут выдавать в органах ЗАГС, когда вся семья в полном составе придет получать свидетельство о рождении. Это действительно торжественный момент. И хочется, чтобы этот подарок стал памятью на всю жизнь.

- Все, что связано с подарками для детей - всегда приятно, - заметила Ирина Ермакова, мама трех детей, председатель общественной организации «Многодетные Пермского края». - И я очень надеюсь, что вручение «коробки новорожденного» станет хорошей традицией.

Поддержал идею и многодетный отец Максим Скороходов:

- Я считаю, что это очень хорошая инициатива. Потому что когда забираешь супругу из роддома, всегда что-то забываешь купить, приготовить. И наличие постельного белья и пеленок очень поможет отцам адаптироваться в этой ситуации.