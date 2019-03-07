2019-03-07T11:23:10+03:00
Общество

В Перми началась вторая волна гриппа

Она может продлиться до конца марта
Андрей МАТЛИН
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Маски пока выбрасывать рано.Маски пока выбрасывать рано.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- Надо же, уже весна пришла, а у нас на работе народ начал по второму кругу болеть! – такие высказывания пришлось, увы, слышать не от одного знакомого.

Действительно, несмотря на потепление – очереди в поликлиниках не убывают. А даже наоборот.

- Похоже, в этом году эпидемия гриппа будет двухволновая и затяжная, - говорит начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Евгений Смирнов.

И, кажется, вторая волна уже началась.

В конце февраля, казалось, что пик эпидемии гриппа пройден, что уровень заболеваемости начал несколько снижаться, достигнув 21 процента от так называемого эпидемического порога. Но за первую неделю марта он вновь начал повышаться.

- За прошлую неделю в Прикамье эпидпорог оказался превышен на 26 процентов, - констатировали в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

- По всей видимости, к вирусам гриппа А добавились и начали циркулировать вирусы Б, - говорит Евгений Смирнов. – По тяжести заболевания и возможным осложнениям они почти ничем не уступают предыдущим, и при резком повышении температуры нужно срочно обращаться к врачу.

По словам пермского эпидемиолога, эпидемия гриппа в этом году может продлиться до апреля.

- Все напоминает прошлогодний сценарий, - отмечает он. – А тогда спад гриппа начался только в конце марта.

Может ли начавшаяся оттепель как-то отразиться на активности вирусов гриппа?

- На сами вирусы погода сказаться не может, - утверждает Евгений Смирнов. – Но в сырую погоду можно промочить ноги, простыть, и тогда иммунный барьер будет снижен.

Чтобы не пить таблетки - берегите себя! Фото: Ольга Крыльцова

Чтобы не пить таблетки - берегите себя!Фото: Ольга Крыльцова

ИСТОЧНИК KP.RU

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