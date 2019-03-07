2019-03-07T12:51:42+03:00
Общество

«А как вы своего мужика затащили в ЗАГС?». Пермская актриса Марина Федункив рассказала, как завоевать сердце мужчины

Она выложила в Instagram шутливое видео, посвященное 8 марта [видео]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Путь к сердцу мужчины, оказывается, лежит через скалку. Фото: страница в Instagram Марины Федункив.Путь к сердцу мужчины, оказывается, лежит через скалку. Фото: страница в Instagram Марины Федункив.
Изменить размер текста:

Актриса из Перми Марина Федункив, сыгравшая в сериале «Реальные пацаны» маму Коляна, сама решила предстать в образе этакой «реальной пацанки». Накануне 8 марта она выложила на своей странице в Instagram шутливое видео. В ролике она играет одновременно внучку-Светку и ее бабушку.

- От меня Никита к Жанке ушел, сказал, что я страшная !- с ревом жалуется своей бабушке, лежа на диване, «реальная пацанка» Светка.

- Да, на фотомодель ты не тянешь, - придирчиво оглядев внучку, констатирует та. – Максимум, - на фоторобот.

И решает сделать заговор.

- Петух Жанку в глотку, а Никитке – Светку-уродку, - приговаривает, держа свечку, бабуля.

А потом, поразмыслив, начинает учить внучку жизни - давать полезные советы о том, как завоевать сердце мужчины. В частности, - сделать так, чтобы он потерял голову.

Советы, прямо скажем, своеобразные. В руках героини ролика, например, появляется скалка со следами крови.

- Это первая кровь! – сообщает бабушка. – Моего мужа.

Посетительницы странички, посмотрев ролик, начинают делиться своим опытом знакомства с сужеными.

- В день нашего знакомства с мужем я ему нос разбила, - вспоминает одна из них. - Через год расписались. Живем теперь душа в душу.

- А как вы своего мужика затащили в ЗАГС ? – шутливо-грубовато спрашивает своих почитательниц Марина Федункив.

Мама Коляна из "Реальных пацанов" рассказала, как завоевать сердце мужчины. Видео: страница в Instagram актрисы Марины Федункив..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Третий Пермский международный марафон пройдет в начале сентября
В Прикамье женщина на «Гетце» врезалась в КамАЗ, пассажир легковушки погиб
В Перми госпитализировали детей из детского садика с диагнозом «сальмонеллез»
В Прикамье закрыли детский сад с гнилой крышей
В Перми водитель, насмерть сбивший корову, подал в суд на владельца животного
Пермяк, получивший травму ноги в крымском аквапарке «Банановая республика», отсудил компенсацию
В центре Перми снег с крыши повредил несколько машин, припаркованных у дома
Ушел из жизни бывший ректор Пермского педагогического университета
В «Хохловке» пройдёт самое необычное сожжение Масленицы за все годы существования музея
Прикамские школьники заняли первое место на Интеллектуальной олимпиаде ПФО
Руководство пермского «Молота» ищет нового главного тренера
Полицейский пес Орфа поздравил пермячек с 8 марта
В Перми в снегу застряли 25 машин «Скорой помощи» за месяц
В центре Перми полиция накрыла подпольное казино
Пермская пара лидирует в соревнованиях по фигурному катанию после короткой программы
В Перми более 200 собак муниципального приюта с начала года обрели хозяев
В Прикамье девушка по фотографии опознала подозреваемого и позвонила в полицию
В жилом доме на улице Ленина в Перми загорелся газовый котел
В Перми грабители пытались ограбить банкомат, но ушли ни с чем
В Перми слишком любопытный оператор сотовой связи отслеживал телефонные переговоры своих знакомых
Переносить остатки услуг теперь могут новые абоненты Tele2
В Перми 83-летнюю пенсионерку, которую избила и поцарапала кондуктор, могут привлечь к ответственности
Житель Прикамья, который задолжал по алиментам 700 тысяч рублей, отправится в колонию
В Перми в порыве ревности мужчина жестоко избил свою гражданскую жену
Пермские перевозчики подают иски к городскому департаменту транспорта
«Ушла из дома, не закрыв дверь». В Прикамье третьи сутки ищут 23-летнюю девушку
Прикамский спортсмен Владислав Киселев завоевал «серебро» Всемирной Универсиады