«А как вы своего мужика затащили в ЗАГС?». Пермская актриса Марина Федункив рассказала, как завоевать сердце мужчины

Актриса из Перми Марина Федункив, сыгравшая в сериале «Реальные пацаны» маму Коляна, сама решила предстать в образе этакой «реальной пацанки». Накануне 8 марта она выложила на своей странице в Instagram шутливое видео. В ролике она играет одновременно внучку-Светку и ее бабушку.

- От меня Никита к Жанке ушел, сказал, что я страшная !- с ревом жалуется своей бабушке, лежа на диване, «реальная пацанка» Светка.

- Да, на фотомодель ты не тянешь, - придирчиво оглядев внучку, констатирует та. – Максимум, - на фоторобот.

И решает сделать заговор.

- Петух Жанку в глотку, а Никитке – Светку-уродку, - приговаривает, держа свечку, бабуля.

А потом, поразмыслив, начинает учить внучку жизни - давать полезные советы о том, как завоевать сердце мужчины. В частности, - сделать так, чтобы он потерял голову.

Советы, прямо скажем, своеобразные. В руках героини ролика, например, появляется скалка со следами крови.

- Это первая кровь! – сообщает бабушка. – Моего мужа.

Посетительницы странички, посмотрев ролик, начинают делиться своим опытом знакомства с сужеными.

- В день нашего знакомства с мужем я ему нос разбила, - вспоминает одна из них. - Через год расписались. Живем теперь душа в душу.

- А как вы своего мужика затащили в ЗАГС ? – шутливо-грубовато спрашивает своих почитательниц Марина Федункив.