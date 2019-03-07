2019-03-07T11:12:45+03:00
Общество

Люди не в белых халатах

Торговая марка CAMEO более 25 лет развивает медицинскую моду в России
Поделиться:
Фото компанииФото компании
Изменить размер текста:

Однажды я впервые повела своего младшего сына к стоматологу — малышу требовался осмотр и профессиональная чистка первых молочных зубов. Все мы помним, каким стрессом были для нас в детстве походы к стоматологу, но на этот раз всё прошло чудесно. В первую очередь потому, что вместо пугающего белого халата на детском враче был светло-бежевый костюм, сверху донизу разрисованный забавными зверушками. Сын так увлёкся, разглядывая этот принт, что не заметил, как прошёл приём. «А что, так можно было?» - подумала я.

Любая встреча с врачами для большинства из нас сопряжена с тревогой и беспокойством. Ведь, как правило, мы обращаемся к медикам в моменты, когда наше здоровье или здоровье наших близких находится под угрозой. И внешний вид медицинского персонала оказывается крайне важен для психологического состояния пациентов. Бесформенный, видавший виды белый халат на враче способен вызвать уныние, а опрятные форменные платья и костюмы, подобранные по фигуре, со стильным кроем, приятных оттенков — настраивают на оптимистический лад и помогают выздоровлению.

Фото компании

Фото компании

Появление первых форменных медицинских костюмов в частных клиниках было непривычным. Но с тех пор — это норма в профессиональной медицинской вреде. Внешний вид врача, комфорт и удобство его повседневной рабочей одежды — один из самых заметных показателей отношения в клинике и к сотрудникам, и к пациентам. Это марка, это залог доверия к доктору и медицинскому учреждению. И с каждым годом выбор и качество современной медицинской одежды растёт — сейчас это всё больше напоминает коллекции pret-a-porte.

Торговая марка CAMEO, один из фирменных магазинов которой находится в Перми, более 25 лет развивает медицинскую моду в России. По качеству тканей, актуальности и безупречности кроя, цветовой гамме медицинская одежда от CAMEO может легко соперничать с популярными марками повседневной одежды. И это неслучайно: дизайнеры CAMEO сотрудничают с ведущими европейскими домами моды. В коллекциях фирменных магазинов марки — более 150 моделей медицинских халатов, костюмов, блуз, туник, брюк и головных уборов высшего качества. В каталогах производителя присутствует весь размерный ряд, в том числе и более 108-го размера. Но самое главное, вся продукция имеет регистрационные удостоверения Росздравнадзора и полностью сертифицирована.

Фото компании

Фото компании

Познакомьтесь с ассортиментом марки CAMEO на сайте www.kamey.ru и приходите в фирменный магазин по адресу Пермь, Луначарского 90 (без выходных). Справки по телефонам: 8 (342) 207-16-67; 8-927-080-4000; 8-937-85-01-001. Также вы можете стать подписчиками марки в соцсетях: vk.com/cameoperm иinstagram.com/cameoperm - и пусть наши любимые врачи выглядят, как супермодели!

-

-

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Перми госпитализировали детей из детского садика с диагнозом «сальмонеллез»
В Прикамье закрыли детский сад с гнилой крышей
В Перми водитель, насмерть сбивший корову, подал в суд на владельца животного
Пермяк, получивший травму ноги в крымском аквапарке «Банановая республика», отсудил компенсацию
В центре Перми снег с крыши повредил несколько машин, припаркованных у дома
Ушел из жизни бывший ректор Пермского педагогического университета
В «Хохловке» пройдёт самое необычное сожжение Масленицы за все годы существования музея
Прикамские школьники заняли первое место на Интеллектуальной олимпиаде ПФО
Руководство пермского «Молота» ищет нового главного тренера
Полицейский пес Орфа поздравил пермячек с 8 марта
В Перми в снегу застряли 25 машин «Скорой помощи» за месяц
В центре Перми полиция накрыла подпольное казино
Пермская пара лидирует в соревнованиях по фигурному катанию после короткой программы
В Перми более 200 собак муниципального приюта с начала года обрели хозяев
В Прикамье девушка по фотографии опознала подозреваемого и позвонила в полицию
В жилом доме на улице Ленина в Перми загорелся газовый котел
В Перми грабители пытались ограбить банкомат, но ушли ни с чем
В Перми слишком любопытный оператор сотовой связи отслеживал телефонные переговоры своих знакомых
Переносить остатки услуг теперь могут новые абоненты Tele2
В Перми 83-летнюю пенсионерку, которую избила и поцарапала кондуктор, могут привлечь к ответственности
Житель Прикамья, который задолжал по алиментам 700 тысяч рублей, отправится в колонию
В Перми в порыве ревности мужчина жестоко избил свою гражданскую жену
Пермские перевозчики подают иски к городскому департаменту транспорта
«Ушла из дома, не закрыв дверь». В Прикамье третьи сутки ищут 23-летнюю девушку
Прикамский спортсмен Владислав Киселев завоевал «серебро» Всемирной Универсиады