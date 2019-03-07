Люди не в белых халатах

Однажды я впервые повела своего младшего сына к стоматологу — малышу требовался осмотр и профессиональная чистка первых молочных зубов. Все мы помним, каким стрессом были для нас в детстве походы к стоматологу, но на этот раз всё прошло чудесно. В первую очередь потому, что вместо пугающего белого халата на детском враче был светло-бежевый костюм, сверху донизу разрисованный забавными зверушками. Сын так увлёкся, разглядывая этот принт, что не заметил, как прошёл приём. «А что, так можно было?» - подумала я.

Любая встреча с врачами для большинства из нас сопряжена с тревогой и беспокойством. Ведь, как правило, мы обращаемся к медикам в моменты, когда наше здоровье или здоровье наших близких находится под угрозой. И внешний вид медицинского персонала оказывается крайне важен для психологического состояния пациентов. Бесформенный, видавший виды белый халат на враче способен вызвать уныние, а опрятные форменные платья и костюмы, подобранные по фигуре, со стильным кроем, приятных оттенков — настраивают на оптимистический лад и помогают выздоровлению.

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Появление первых форменных медицинских костюмов в частных клиниках было непривычным. Но с тех пор — это норма в профессиональной медицинской вреде. Внешний вид врача, комфорт и удобство его повседневной рабочей одежды — один из самых заметных показателей отношения в клинике и к сотрудникам, и к пациентам. Это марка, это залог доверия к доктору и медицинскому учреждению. И с каждым годом выбор и качество современной медицинской одежды растёт — сейчас это всё больше напоминает коллекции pret-a-porte.

Торговая марка CAMEO, один из фирменных магазинов которой находится в Перми, более 25 лет развивает медицинскую моду в России. По качеству тканей, актуальности и безупречности кроя, цветовой гамме медицинская одежда от CAMEO может легко соперничать с популярными марками повседневной одежды. И это неслучайно: дизайнеры CAMEO сотрудничают с ведущими европейскими домами моды. В коллекциях фирменных магазинов марки — более 150 моделей медицинских халатов, костюмов, блуз, туник, брюк и головных уборов высшего качества. В каталогах производителя присутствует весь размерный ряд, в том числе и более 108-го размера. Но самое главное, вся продукция имеет регистрационные удостоверения Росздравнадзора и полностью сертифицирована.

Фото компании

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