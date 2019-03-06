"Куплю дом для бабушки, мамы и кота Джаззи". Но сначала Кириллу нужно узнать, почему он теряет сознание

Где мои 17 лет? А вот Кириллу Савельеву всего 17! Впереди - вся жизнь, только вот редкая болезнь, которую медики подозревают у парня, ставит под угрозу все планы на будущее.

Кирилл то и дело теряет сознание, мальчика мучают судороги и высокое давление. Врачи предположили, что у юноши редкая генетическая болезнь со странным названием - Моямоя, которая сужает сосуды и нарушает кровообращение.

- Кирилл учится на автомеханика и играет на гитаре, - рассказывают в благотворительном фонде "Дедморозим". - В планах у парня купить собственный автомобиль и дом в Добрянке, перевести туда маму, бабушку и любимого кота Джаззи. Но чтобы все планы на жизнь стали реальностью, нужно справиться с тяжелой болезнью. Она разрушает мальчика изнутри.

В три годика у Кирилла случился инсульт. Маме Свете пришлось уйти с работы, чтобы заново учить сына говорить, а точнее - петь. Светлана преподает музыку, и именно песни помогли ее сыну восстановиться.

- С тех пор музыка навсегда в нашей жизни, - рассказывают в семье Савельевых. - Кирилл играет на гитаре и баяне, а Светлана организовала музыкальный ансамбль для особенных детей в Добрянке.

Казалось, что болезнь ушла. Мальчик окончил музыкальную школу и поступил в техникум. Но зимой Кирилл заболел пневмонией, начались судороги и обмороки.

- Врачи предположили эпилепсию, но узнав об инсульте и скачках давления, предположили МояМоя, - рассказывают волонтеры "Дедморозим". - Эта болезнь может долго не проявлять себя, убивая ребенка тем, что сужает сосуды головного мозга.

Чтобы назначить лечение, врачам нужно быть уверенными в диагнозе. От него зависит дальнейший тип лечения: операция или терапия медикаментами. Кириллу нужно провести генетический анализ, его стоимость - 35 тысяч рублей, но даже такой суммой семья на сегодня не располагает.

ВАЖНО

Как помочь Кириллу

1.Помочь Кириллу Савельеву можно по ссылке https://dedmorozim.ru/campaign/kirill-savelev/

2.Отправив СМС на номер 7715 с текстом «Дедморозим» пробел «сумма пожертвования», например «Дедморозим 300» (сообщение без кавычек)

3.В приложении «Сбербанк Онлайн»: «Переводы и платежи» – «Остальное» – найдите в поисковой строке «Дедморозим» (недоступно на iOS)

4.В меню банкомата: «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» —«Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим»