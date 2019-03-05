«Умирал под новогодний фейерверк». В Кудымкаре за гибель двухлетнего мальчика осудили двух медиков

Для кого-то Новый год – радостный праздник, а для семьи Кургановых из Коми-Пермяцкого округа он стал днем траура. 1 января минувшего года в больнице Кудымкара скончался их сын Родион, ему был всего годик и десять месяцев. 5 марта в Кудымкарском суде прозвучал приговор двум медикам, по чьей вине малыш не дожил даже до двух лет: педиатру Ошибской участковой больницы Галине Исыповой и фельдшеру скорой помощи Фаине Коньшиной.

С ОРВИ в больнице не примут

Температура у маленького Родиона поднялась днем 31 декабря. Мама мальчика Анна Курганова дала ему жаропонижающее и позвонила местному фельдшеру, которая живет в соседней деревне. Но телефон у той был отключен. А малыш чувствовал себя все хуже. Термометр показывал уже 39 градусов.

Обеспокоенная женщина начала звонить в «скорую», но машина была на вызове. И медики приехали только через час.

Фельдшер Фаина Коньшина осмотрела ребенка. Пришла к выводу, что у него ОРВИ и предложила увезти его в соседнее село Ошиб, где находится районная больница.

- Моя мама говорила им: «Везите ребенка сразу в Кудымкар», а медики ответили, что нас там с ОРВИ не примут, - рассказала нам Анна.

И Родиона вместе с мамой увезли в Ошиб. Это стало – не сочтите за каламбур – первой врачебной ошибкой.

- Фельдшер на первоначальном осмотре должна была определить заболевание и направить ребенка в реанимацию в Кудымкар, - сообщил гособвинитель Иван Радостев. - Она же вместо тяжкого состояния определила среднее и отправила его в стационар в село Ошиб.

Врач ушла в баню

Когда Родиона привезли в Ошиб, там была только дежурная медсестра. Она начала звонить врачу-педиатру Галине Исыповой. Дозвониться удалось только с пятого раза. «Я была в бане, - ответила врач. – Сейчас волосы высушу и подойду». Прошло полчаса, пока педиатр наконец появилась в больнице.

- Врач-педиатр Исыпова поверхностно осмотрела ребенка и назначила ему лечение без проверки его горла, без мониторинга состояния его здоровья и покинула больницу, оставив там мальчика без врачебного присмотра, - рассказал прокурор Иван Радостев.

Наступила новогодняя полночь. За окном вспыхивали фейерверки, а Родик начал задыхаться. Зайдя в палату, медсестра осмотрела Родиона и срочно побежала звонить педиатру.

- Я услышала, как она говорит: «Я за это ответственность брать не буду!», - рассказала Анна. – Роде поставили укол. Я укутала малыша, выхожу к «скорой». А там фельдшер говорит медсестре и педиатру: «Вы что с ребенком сделали? Когда мы его везли, он нормальный был».

Врач Галина Исупова, которую вызвала медсестра, решила, что мальчика надо экстренно эвакуировать в реанимацию - в Кудымкарскую больницу, за 30 километров от Ошиба. Но пока Родиона везли, его состояние ухудшилось и в реанимации уже только зафиксировали смерть мальчика.

Впоследствии экспертиза показала, что у Родиона был эпиглоттит - опасное воспаление гортани. Болезнь развивается стремительно, в течение нескольких часов. И медики при осмотре мальчика должна были заподозрить заболевание и отправить его в реанимационное отделение.

Во время судебных заседаний ни Галина Исыпова, ни Фаина Коньшина свою вину не признали. Они обе извинялись перед матерью мальчика, но говорили, что лечили ребенка правильно. Их извинения Анна Курганова не приняла.

- Я все слезы выплакала, - заявила мать погибшего мальчика. – И простить их не могу.

Суд признал обеих медработников виновными в причинении ребенку смерти по неосторожности. Каждая из них приговорена к ограничению свободы сроком на один год и запрету заниматься медицинской деятельностью в течение года. Окружная больница должна будет выплатить Анне Кургановой 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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