«Пусть разбираются, мне бояться нечего». В Прикамье следователи возбудили дело и ищут браконьеров, убивших спящего медведя

- Пусть следователи разбираются в этом деле, это их работа, а мне боятся нечего, - тихим голосом говорит 55-летний Василий Утробин, глава сельского поселения Юксеево, что в Кочевском районе Пермского края.

Напомним, скандал разгорелся в январе, когда в интернет попали фото, где чиновник позирует на фоне убитого медведя. На снимках виден вход в берлогу, то есть можно предположить, что охотники застрелили спящее животное. А по закону - это запрещено.

В интервью "Комсомолки" Василий Утробин пояснил, что фото было сделано еще в ноябре 2017 года, когда он с другими охотниками ходил в лес на лося:

- Собаки убежали от нас далеко вперед и подняли медведя. Пришлось вызывать подмогу и убивать зверя. Тушу я себе не забирал, его увезли другие люди. Мне скрывать нечего, шкуры медведей в доме по стенам я не развешиваю.

Чиновник утверждает, что лицензия на охоту у него была, и охотился он в законные сроки - отстрел медведей разрешен до 31 ноября, а дело было неделей раньше.

После того, как фото с охоты попали в сеть, Следственный комитет начал доследственную проверку - был ли факт браконьерства или нет, кто и на кого охотился, в каком месте и в какое время, были ли разрешительные документы на отстрел животных.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота".

- В рамках расследования уголовного дела необходимо разобраться в фактах распространения информации о незаконной охоте, - сообщили в правоохранительных органах. - Дело возбуждено пока по факту, обвинений никому не предъявлено.

- По уголовному делу я прохожу как свидетель, - сообщил Василий Утробин. - Никаких обвинений мне не предъявляли, подписку о не выезде не выдавали. Я продолжаю работать на своем посту главы поселения, правда, пока нахожусь на больничном.

- Ранее вы сообщали, что хотите уйти в отставку, но потом передумали?

- Депутаты попросили меня остаться на должности, пока мне не найдут замену. Я согласился и отозвал заявление об уходе. Но я решил уйти не из-за этого скандала, а по состоянию здоровья.

Если следователи найдут браконьеров и докажут их вину, им грозит штраф до полумиллиона рублей, исправительные работы или лишение свободы до двух лет.

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