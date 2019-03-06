8 марта в Перми в 2019 году: как в праздники будут работать поликлиники, банки, почта, МФЦ, магазины

Мартовские праздники для большинства из нас растянутся на три дня, чему представители обеих половин человечества, конечно же, рады. Но в эти дни могут возникнуть самые разные неотложные дела. Например, вы решите срочно пойти и подать в ЗАГС заявление. Где и когда это можно будет сделать? Или вам потребуется зарегистрировать автомобиль, обратиться в больницу, подать документы в МФЦ.

Чтобы вам не оказаться перед запертыми дверями – публикуем информацию о работе различных организаций в праздничные дни.

ЗАГСы

Если кому-то срочно потребуется подать заявление в ЗАГС, лучше всего сделать это до или после праздников. Или же - обратиться в субботу в один из дежурных ЗАГСов.

- 9 марта, в субботу, будут работать ЗАГСы в Мотовилихинском и Свердловском районах, - сообщили в пермском управлении ведомства. - 8 и 10 марта во всех пермских ЗАГСах будет выходной день.

Накануне праздника, 7 марта, в ЗАГСах Перми будет укороченный рабочий день, они закроются на час раньше обычного.

МРЭО ГИБДД

8 и 10 марта не удастся ни зарегистрировать автомобиль, ни сдать экзамены на водительские права - сотрудники регистрационно-экзаменационных отделений ГИБДД Пермского края будут отмечать Международный женский день. А вот 9 марта – пожалуйста, РЭО будут принимать граждан по обычному графику. 11 марта, как обычно по понедельникам, здесь будут принимать посетителей только по предварительной записи через сервис Госуслуги.ру.

МФЦ

- В четверг, 7 марта, отделения «Мои документы», расположенные на территории Перми, будут работать в обычном режиме - с 8:00 до 20:00, а вот краевые филиалы с пятидневным графиком работы сократят время приема посетителей на час, - сообщили в Пермском краевом многофункциональном центре. - В праздничные дни, с 8 по 10 марта, все МФЦ Пермского края будут закрыты. Специалисты выйдут на работу в понедельник, 11 марта.

Задать вопросы по работе центров «Мои документы» в праздники предлагают по телефону 270-11-20 (звонок бесплатный).

ПОЧТА, БАНКИ

Международный женский будут полноценно отмечать почтовики и банковские работники.

Банковские терминалы при этом будут работать.

- 7 марта в банке будет укороченный рабочий день, все отделения закроются на час раньше, - напоминают в Сбербанке. - Переводы в четверг лучше перечислять до 14.00, после этого времени платеж может задержаться.

8 и 10 марта, в праздничные дни, офисы Сбербанка будут закрыты. 9 марта откроются те отделения, которые обычно работают по субботам и воскресеньям.

- В праздничные дни круглосуточно будут доступны каналы дистанционного обслуживания «Сбербанк Онлайн», «Мобильный банк», услуга «Автоплатеж», «Сбербанк Бизнес Онлайн», - напомнили в Сбербанке. - Также банковские операции клиенты круглосуточно могут совершать с помощью устройств самообслуживания.

В почтовых отделениях 8 и 10 марта будут выходные дни, 7 марта они закроются на час раньше. 9 марта будут работать те отделения, которые обычно работают по субботам. Уточнить график работы тех или иных почтовых отделений можно по телефону оператора 212-18-10.

Письма и периодические печатные издания почтальоны начнут доставлять получателям и подписчикам только 11 марта, - сообщили на Пермском почтамте.

ПОЛИКЛИНИКИ

7 марта поликлиники в Перми закроются на час раньше, 8 и 10 марта у них будет выходной. 9 марта в поликлиниках организуют прием дежурных врачей. В краевом центре график их работы можно уточнить по телефону единой городской регистратуры 263-11-36.

В выходные дни в случае необходимости придется вызывать «Неотложку». Вызов можно будет сделать с 8 до 23 часов, врачи будут посещать больных с 9 утра до 24.00. В ночное время придется звонить в «Скорую».

ДЕЖУРНЫЕ СТОМАТОЛОГИ

Кабинет экстренной стоматологической помощи теперь будет работать в краевой клинической стоматологической поликлинике, расположенной на улице Братьев Игнатовых,4, каб.№3.

С 1 февраля этого года его перевели сюда из городской поликлинике №5 на улице Куйбышева, 111.

РЫНОК И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

В праздники Центральный рынок в Перми будет работать в по обычному графику - с 10 до 20 часов. Не изменится режим работы и в торгово-развлекательных центрах и в магазинах торговых сетей.