2019-03-06T11:16:48+03:00
Общество

Пермские власти анонсировали возможное возвращение электрички «Пермь-Екатеринбург»

По предварительным расчетам, время в пути «Ласточки» составит около 5 часов
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Проект потребует бюджетных субсидий: всего нужно 55 миллионов рублейПроект потребует бюджетных субсидий: всего нужно 55 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональный минтранс планирует организовать курсирование по этому маршруту скоростного электропоезда «Ласточка». Об этом краевым парламентариям рассказал глава ведомства Николай Уханов.

По предварительным расчетам, время в пути «Ласточки» до Екатеринбурга составит около 5 часов, а несколько вагонов будут оборудованы по бизнес-стандарту. По мнению Николая Уханова, это составит конкуренцию межрегиональным автобусным маршрутам, сообщили в пресс-службе краевого Законодательного Собрания.

Проект потребует бюджетных субсидий: всего нужно 55 миллионов рублей. При этом краевые власти рассчитывают, что часть бюджетных ассигнований изыщут соседи - губернатору Свердловской области направлено предложение профинансировать маршрут на 32 миллиона рублей. Пермский край может выделить на запуск сообщения 23 миллиона рублей.

Тем временем, в пермской пригородной компании сообщили, что вопрос о запуске маршрута находится только в стадии обсуждения.

«Рано собирать чемоданы до Екатеринбурга», - сообщили в пресс-службе.

Необходимость в организации такого маршрута есть, считает доцент кафедры социально-экономической географии ПГНИУ, кандидат географических наук Сергей Меркушев. По мнению эксперта, для того, чтобы электричка была не только востребована, но и удобна для большинства желающих, властям и «Пермской пригородной компании» нужно выполнить несколько условий.

- Во-первых, время в пути. Четыре с половиной часа - это то оптимальное время, которое нужно выдержать. Как только начинает идти речь о пяти, а уж тем более о пяти с половиной часах, происходит резкое снижение конкурентоспособности электрички. Во-вторых, доступная цена, которая в эконом-класс «Ласточки» должна конкурировать с ценой билета в плацкартный вагон поезда дальнего следования. Утром у нас идет «сотый» поезд и последняя попытка «Пермской пригородной компании» возобновить курсирование электропоездов потерпела неудачу в первую очередь из-за того, что электричка в ценовом отношении не была конкурентнее «обычного» поезда. И третье. Нужно опираться, скажу так, на «широкие слои населения», на массового пассажира. А ему едва ли удобно приезжать на вокзал рано утром на такси. То есть электричка должна отправляться в то время, когда большинство пассажиров сможет добраться на станцию Пермь-2 на общественном транспорте.

Напомним, в 2015 году движение электропоезда между Пермью и Екатеринбургом существовало, но было прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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