Тимати, с которого за оскорбления экс-депутата взыскали 30 тысяч, прокомментировал решение суда

4 марта суд взыскал с рэпера Тимати 30 тысяч рублей за оскорбления экс-депутата Александра Телепнева. Музыкант прокомментировал решение суда в соцсети.

Напомним, в прошлом году Александр Телепнев избил в пермском клубе музыканта Андрея Ширмана (настоящее имя DJ Smash). За это его осудили на два года. На одно из заседаний громкого судебного процесса приезжал и друг Андрея Ширмана Тимати. В свой Instagram он выложил несколько постов, где несколько раз оскорбил экс-депутата.

- Началось слушание по делу о жестоком избиении в пермском ночном клубе моего друга DJ Smash, - писал в июле в своем Instagram рэпер Тимати.- Ко мне подбежал незнакомый человек и предлагал решить все любой суммой денег на месте. Повторяю еще раз: мы с … на сделки не идем.

Александр Телепнев подал в отношении рэпера иск, чтобы взыскать с него моральную компенсацию в размере 300 тысяч рублей и добиться удаления постов с оскорблениями. Позже размер иска вырос до 500 тысяч.

4 марта суд частично удовлетворил исковые требования Александра Телепнева. С Тимати взыскали только 30 тысяч рублей. Также он должен будет удалить посты с оскорблениями из соцсети.

Но рэпер еще раз нецензурно высказался в отношении экс-депутата, когда комментировал решение суда в Instagram:

- Вполне согласен с этим решением суда. - пишет Тимати. - Удовлетворен мерой пресечения в виде 2 лет поселений, которую отбывает сейчас «экс депутат». Если бы знал, что так будет, дописал бы еще: …, … и … Но не буду.

В комментариях DJ Smash пошутил:

- Брат, всегда ценил тебя за сдержанность.

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