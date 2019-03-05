«Просто о недвижимости»: 10 лайфхаков, как пермякам выбрать комфортное и удобное жилье

Проблемы с парковками и общественным транспортом, пробки и снег на тротуарах, плохая экология и пять остановок до детского сада. Возможно ли жить в миллионном городе с комфортом?

Об этом в эфире радио «КП» - Пермь» на 96,6 FM ведущий программы «Просто о недвижимости» Эдуард Галеев поговорил с руководителем отдела продаж компании «Уралдомстрой» Мариной Беляевой.

На примере нового жилого комплекса «Ньютон» эксперты разбирались, на что нужно обратить особое внимание при покупке квартиры.

Итак, ниже - 10 классных лайфхаков от лучших специалистов по недвижимости.

1. Локация. Пермь - большой город, и каждый его район имеет свои достоинства и недостатки.

В центре - шумно, но много магазинов и развлечений, на окраинах - тихо и чистый воздух, но плохо развита инфраструктура.

- Обратите внимание на прекрасный район ДКЖ, - говорит Марина Беляева. - Рядом любимый всеми Балатовский парк - легкие и сердце нашего города. Наша гордость и достояние. Новый жилой комплекс «Ньютон» расположен в трех минутах ходьбы до парковой зоны. Здесь можно не только гулять, но и заниматься спортом.

Расположение «Ньютона» и в самом деле максимально удобно. 10 - 15 минут езды до центра города, а набережную Камы будет видно с верхних этажей дома.

- То есть наш район исключает шумную суету мегаполиса, при этом в непосредственной близости находятся три транспортные артерии - шоссе Космонавтов, улица Мира и выезд на Ленина, - заключили эксперты.

2. Комплексная застройка. Первые четыре дома «Ньютона» станут стенами большой придомовой территории, где учтены интересы для всех жителей. Для самых маленьких - детские площадки. Есть зоны, где подростки смогут играть в подвижные игры. Также будет построена универсальная площадка, где летом можно играть в баскетбол, а зимой - кататься на коньках.

- Идея - сделать двор без машин, то есть абсолютно безопасный и комфортный и для детей, и для пожилых людей, - говорит Марина Беляева.

3. Парковки. Предусмотрен наземный и подземный паркинг. При этом доступ к своему месту на подземном паркинге из любого дома осуществляется по теплому переходу.

4. Ландшафт. В «Ньютоне» можно приобрести квартиру как в малоэтажном доме, так и в высотке. В первом доме, который будет введен в эксплуатацию уже этой осенью, будет всего 7 этажей. На каждом этаже предусмотрено по 5 - 6 квартир.Для любителей живописных видов Перми будут построены 13- и 17-этажные дома.

5. Еще один важный нюанс: как развита инфраструктура района, где вы собираетесь купить квартиру. Где находятся остановки, школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты, которые нужны вам в ежедневном режиме.

«Ньютон» в этом плане тоже оказывается в выигрышном положении. Рядом есть все, что необходимо для удобства повседневной жизни.

6. Город в городе. Еще одно преимущество нового жилого комплекса - все первые этажи отданы под коммерческую недвижимость. То есть его жителям даже не придется выходить дальше двора, чтобы сходить в аптеку, купить продукты, отнести белье в химчистку, снять деньги в банке и даже выпить ароматный кофе в уютном кафе.

7. Планировка. «Ньютон» предлагает разные планировочные решения. К примеру, для молодой пары отлично подойдет однокомнатная квартира с удобными зонами под гардеробные.

Для семей с детьми есть интересные варианты с несколькими санузлами - приватными и гостевыми. При этом можно выбрать квартиру с приватной спальней и гардеробом.

- Все комнаты в наших квартирах имеют правильную квадратную форму, поэтому вам или вашим дизайнерам не придется ломать голову, как скрыть те или иные выступающие элементы, - говорит Марина Беляева. - Даже в небольших однушках у нас очень удобные 10-метровые кухни с выходом на балкон.

Планировка квартиры

8.Панорамное остекление. Это не только дополнительный источник света. На просторных лоджиях так прекрасно летним вечером выпить вкусный чай, сидя в удобном кресле.

9.Кладовки. Проектировщики учли еще один важный момент. На каждом этаже дома предусмотрены кладовки для хранения спортивного инвентаря, колес и даже заготовок на зиму.

Кроме этого, в холлах жилых домов предусмотрены помещения, где можно оставить коляску или санки.

10. Шумоизоляция. Это настоящая проблема при монолитно-каркасном строительстве.

- Мы используем в строительстве самые современные материалы и технологии, которые не являются проводником звука, - говорят эксперты «Уралдомстроя». - Об этом говорят и наши жильцы, которые уже не один год живут в наших домах, а сейчас с большим удовольствием приобретают в наших комплексах квартиры для своих детей, либо просто улучшают свои жилищные условия. Цены за квартиры у нас начинаются от 2,3 миллиона рублей.

Планировка квартиры

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