В Перми выбрали «Последнего героя»!

2 марта в день старта шоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» телеканал ТВ-3 провел акцию «Стань последним героем в Перми» в ТРК «Семья». На фудкорте собрались пермяки, которые хотели попробовать свои силы. В центре был выстроен «Остров испытаний», который ждал самых отчаянных! До начала состязаний участники и не подозревали, что их ждет.

В самом начале ведущий Александр Ведерников поздравил победителей, которые в течение недели отвечали на вопросы по проекту в группе ВК «Комсомольская правда в Перми», 5 человек получили корзинки с вкуснейшими фруктами от телеканала ТВ-3 и ИД «Комсомольская правда».

Это было здорово! Фото ТВ-3

В 15:00 ведущий выбрал команду из 8 человек, которым предстояло преодолеть свои страхи, выстоять, чтобы получить почётное звание «Последнего героя».

По условиям «Острова испытаний» участники должны были выполнить задания, которые им доставались. Предварительно каждый тянул карточку, на которой было написано, что нужно сделать.

«Ничего на свете лучше неету, чем бродить друзьям по белу свееету» - так задорно и весело исполнила песню под аккомпанемент одна из участниц. Потому что походная песня поддерживает и воодушевляет. Ее можно петь не только вечером около костра, но и чтобы поднять боевой дух и настроение. У настоящего «Последнего героя» обязательно должна быть такая песня!

Другая участница с быстротой молнии собрала рюкзак, но это было не так то легко, потому что туда должны были попасть только вещи, в названии которых есть буквы «П» и «Г».

Испытания были самые разные. Фото ТВ-3

Покидаться кокосами – такое веселое и занимательное задание досталось молодому человеку, который с ним справился на отлично.

Дальше участники ловили на скорость рыбу, доставали послание из бутылки. А потом в гости приполз Шурик. Питон Шурик. Он тоже участвовал в конкурсе. Шурика нужно было продержать на руках 30 секунд.

Ну и какой праздник без танцев! И здесь восторгу гостей и участников не было предела, потому что на «Острове испытаний» появился пермский Дедпул. И начались горячие шаманские танцы!

Шоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» снимается на Филиппинском острове Палаван, который кишит животными и насекомыми. Да, днем эти создания нам кажутся очень даже милыми. Но ночью, мы уже не так отчетливо видим, кто же там движется в темноте. Итак, одним из заданий для самого смелого и отважного – нужно было определить на ощупь, что или кто находится в ящике. Смелый пермяк не испугался. И быстро нащупал маленького хомячка, который там сидел. Ни молодой человек, ни хомяк Фруша не испугались друг друга.

Испытания были сложными, но веселыми. Фото ТВ-3

Итак, в итоге всех испытаний, путем зрительского голосования аплодисментами победу одержала бесстрашная девушка Алена, которая и получила титул «Последнего героя» в Перми. Все участники были награждены ценными подарками от телеканала ТВ-3!

После такого прекрасного праздника пермяки отправились домой смотреть шоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов», которое стартовало в эту субботу в 19:00. Смотри шоу «Последний герой. Актёры против экстрасенсов» по субботам в 19:00 на ТВ-3!