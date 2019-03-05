«Спасли от мангала». В Перми ищут хозяина мини-пигу

На станции скорой помощи для животных появился новый обитатель: 7-месячный карликовый поросенок по кличке Ганик Пиг Ас.

- Хозяйка переехала в другой город и спешно избавилась от своих экзотических животных, которые были у нее в большом количестве, что впрочем, не помешало ей взять за них деньги, - рассказал зоозащитник Семен Филипповский. - Там распродавалось все живое. Мини-пига добрый человек выкупил и привез нам - во избежание его попадания в мангал шашлычника.

Пока Ганика поселили в клетке, но там ему неуютно, рассказывают волонтеры. Он плачет. Да и не место поросенку среди собак. Так что сейчас мини-пигу ищут хозяина.

- Но мы не выдаем животных в ситуации: «ребенок захотел», - расксазал Семен. - Ребенок наиграется рано или поздно, за животным придется смотреть взрослым. И оно станет ненужным. Мы на такое насмотрелись.

Поэтому отдадут Ганика только ответственным взрослым хозяевам.

Сейчас поросенок весит 2,5 килограмма. Но он еще будет расти – согласно родословной мать у него весит 12 кг, а отец - 15. Так что, если держать Ганика в квартире, то когда вырастет, ему потребуется отдельная комната.