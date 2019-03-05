Масленица - 2019: Где в Перми отметить проводы зимы

Парк Горького

В парке Горького на празднике гостей ожидают встреча с героями сказки «По щучьему велению», горячие блины, ярмарка народных промыслов, молодецкие состязания и праздничный концерт.

11.00 - 18.00. В ярмарочных рядах будет работать ярмарка народных промыслов, где посетители смогут попробовать настоящие русские блины и другие национальные угощения, принять участие в мастер-классе по изготовлению масленичных кукол из сена, приобрести уникальные изделия ручной работы. Также будет работать ярмарка фермерских продуктов.

12.00 - 17.00. На игровых площадках пройдут «Молодецкие забавы». Самые отважные смогут забраться на масленичный столб за подарками, принять участие в битве мешками на бревне. В ротонде скоморохи разыграют кукольную народную комедию «Женитьба Петрушки».

13.00 - 15.00. Театрализованное представление по мотивам сказки «По щучьему велению» пройдет на главной сцене парка. Также выступят фольклорные коллективы города.

15.00. Сожжение чучела Масленицы станет самым ярким моментом праздника.

Парк Горького

Ул. Сибирская, 49

10 марта с 11.00 до 18.00 (0+)

Вход свободный

Площадь у Театра-Театра

В 13.00 в праздничном городке на эспланаде состоится «Масленичный маскарад», во время которого пройдет парад ряженых и конкурс красоты Маслениц, гости праздника смогут поучаствовать в «Гигантском ручейке».

Ведущие праздника расскажут о традициях празднования Масленицы на Руси, а бродячие скоморохи-циркачи побалуют публику своими талантами. По площади будут гулять ростовые куклы.

Также в Масленичном городке пройдут «богатырские» состязания. Для детей состоятся кукольные представления и мастер-классы по изготовлению фигурок Масленицы.

Под открытым небом пройдут показательные выступления кузнецов из «Гильдии мастеров Урала». По традиции в конце праздника будет сожжено чучело Масленицы.

Площадь у Театра-Театра,

ул. Ленина, 53

10 марта с 13.00 до 19.00 (0+)

Вход свободный

«Хохловка»

Отмечать Масленицу в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» для пермяков и стало доброй традицией. Но впервые прощание с зимой состоится вечером. «Вечерняя Масленица» начнется в 16.00. Среди традиционных масленичных забав - взятие снежного городка с клубом «Пермская застава», масленичный столб с подарками, катание с горы и на санях, запряженных тройками лошадей.

Народные мастера продемонстрируют свое искусство в гончарном ремесле, росписи, плетении из лозы, изготовлении народной куклы, деревянных игрушек, ткачестве и вышивке, вязании и набойке, обработке бересты и камня.

Каждый участник праздника сможет поучаствовать в веселых народных играх, поучаствовать в битвах вместе с клубами исторической реконструкции «Уральские белки» и «Восточный рубеж», покататься на собачьих упряжках, посмотреть на соколиную охоту. В 18.30 масленичный хоровод соберет всех посетителей «Хохловки» и приведет к главному событию мероприятия - сожжению Масленицы.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

10 марта с 16.00 до 19.00 (0+)

Билеты: 250 руб., студенты и пенсионеры - 200 руб., дети от 3 до 18 лет - 150 руб., дети до трех лет - бесплатно.

Как добраться: на автобусе №340 «Пермь - Хохловка» с центрального автовокзала. Время отправления из Перми: 8.00, 11.40, 17.05. На автомобиле: из центра города, нужно пересечь Коммунальный мост через Каму, проехать микрорайон Гайва, выехать на Ильинское шоссе, затем по указателю «Хохловка» свернуть с шоссе направо.