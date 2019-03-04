Около 300 жителей Березников стояли на морозе, чтобы попасть к онкологу

В соцсетях Прикамья обсуждают фотографию большой очереди, которая скопилась перед дневным стационаром краевой больницы имени Вагнера в Березниках.

Накануне выходных в Березниках распространили объявление, что в субботу 2 марта, в больнице онкологи будут принимать пациентов без записи, в порядке живой очереди. При этом вести прием будут сразу 5 докторов-онкологов.

На предложение откликнулись около 300 жителей Березников. Так как в коридорах больницы всем места не нашлось, горожанам пришлось стоять на улице. Очередь растянулась на десятки метров.

- Это именно тот случай, когда хотели как лучше, а получилось… - прокомментировала ситуацию министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова. - Главврач больницы организовал дополнительное обследование жителей, но не учел количество желающих проверить свое здоровье, не спланировал потоки пациентов. Главврача вызвала к себе. Сейчас проводим служебную проверку. Такое отношение к пациентам и полное отсутствие организации считаю недопустимым, тем более для учреждения такого уровня, ведь больница является краевой.

Министр извинилась перед жителями Березников за неорганизованную акцию.

Кстати, в результате этой проверки у 24 человек диагностировали рак, еще 78 отправили на дополнительно обследование.