2019-03-04T13:32:11+03:00
Происшествия

Пермскому бизнесмену, который избил и бросил в речку компанию молодежи, дали 300 часов обязательных работ

44-летний Сергей Каштанов выплатил студентам по 20 тысяч рублей компенсации
Вероника РАНГУЛОВА
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Бизнесмен Сергей КаштановБизнесмен Сергей КаштановФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Мировом суде Орджоникидзевского района Перми вынесли приговор известному в городе бизнесмену - генеральному директору компании "Экол", которая занимается вывозом мусора. 44-летнего Сергея Каштанова, напомним, судили по статье "Побои".

Неприятный инцидент случился прошлым летом в деревне Голованово, где у Каштанова есть свой дом, а рядом - пирс. В тот день компания студентов - две девушки и трое парней - катались на лодке и выбирали место, где им можно остановиться на пикник.

Увидели пирс, решили, что это общественное место (со стороны воды деревянные подмостки были не ограждены), и причалили. Жарили шашлыки, купались, курили кальян, пили вино и пиво.

- Мои соседи предупредили компанию, что пирс - это частная собственность, и скоро приедет хозяин, - рассказывал на суде Сергей Каштанов. - Однако молодежь не реагировала и уходить не собиралась. Потом к ним подходил мой сын, но одна из девиц просто послала его матом.

Каштанов, по словам студентов, приехал на пирс во взвинченном состоянии. Стал орать, чтобы они уходили с его территории.

- Когда я начала возмущаться, почему он разговаривает в таком тоне, он заорал: "Чья баба тут крякает!?", - рассказывала на допросе одна из потерпевших Лиза. - Потом стал бить парней и сталкивать их в воду, туда же швырнул ведро с шашлыками.

- Слушайте, я взрослый человек, занимаюсь бизнесом, и привык спокойно решать все конфликты, но эта девица Лиза обложила меня таким матом, что я не выдержал, - утверждал в свою очередь сам бизнесмен. - Я хотел по-мужски разобраться с парнем, с которым она пришла, но все молчали. Признаю, что ударил парней. Двоих столкнул в воду, третий прыгнул сам. А Лизу я не бил, просто закрыл ей рот двумя пальцами.

Тем не менее, медики зафиксировали у девушки ушиб челюсти. Лизе пришлось проходить лечение и принимать обезболивающие.

На суде Сергей Каштанов сообщил, что всем потерпевшим он выплатил компенсацию морального вреда - по 20 тысяч рублей.

- Позиция государственного обвинения неизменная, обвиняемый нанес побои троим молодым людям, - сообщил "Комсомолке" помощник прокурора Орджоникидзевского района Перми Юрий Болотов. - Мы требуем признать его виновным по каждому из трех преступлений и назначить наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Бизнесмен признал свою вину лишь частично, заявив, что действовал не из хулиганских побуждений, а потому, по его мнению, он совершил административное правонарушение, а не уголовное преступление.

Приговор суда - 300 часов обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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