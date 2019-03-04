2019-03-04T09:38:08+03:00
Общество

В пост пермяки смогут поклониться Блаженной Матроне Московской

Святые мощи больше месяца будут находиться в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали"
Вероника РАНГУЛОВА
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Поклониться святыне можно будет с 16 мартаПоклониться святыне можно будет с 16 мартаФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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До Великого поста осталась всего неделя. В этом году он начинается 11 марта и продлится до 27 апреля. В эти дни верующие пермяки смогут поклониться великой православной святыне - в наш город доставят икону с частицей честных мощей Блаженной Матроны Московской.

Святыню привезут в субботу, 16 марта, из Свято-Никольского мужского монастыря, что в городе Ухта (это Республика Коми). Она будет находится в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали", что на улице Лодыгина, 40 (Свердловский район Перми). Это мемориальный храм-памятник, построенный в память о 88 погибших в авиакатастрофе "Боинга".

Святыня пробудет в храме до 21 апреля. Поклониться Матронушке можно будет каждый день. Богослужения начинаются в 8.30 и в 17.00. Кроме этого, ежедневно в 11.00 и 16.30 священнослужители будут читать акафисты Блаженной Матроне.

К помощи этой святой идут с любыми житейскими нуждами и вопросами. Ждут совета, молятся о здоровье близких и семейном благополучии. Приходят и молодые люди, и пожилые.

- Люди обращаются к святой за помощью при любых невзгодах, - говорит настоятель храма "Утоли моя печали" отец Илия Володин. - Молятся о воссоединении семьи, даровании детей, излечении от тяжелой болезни и об обретении работы.

Многие православные несут матушке цветы, при жизни Матрона очень любила хризантемы и белые розы.

СПРАВКА "КП"

Блаженная Матрона (Матрона Димитриевна Никонова) родилась в 1885 году в селе Себино Тульской губернии. Она была слепой от рождения, но Господь дал ей духовное зрение.

Дар предсказания и исцеления больных открылся у Матронушки еще в детстве. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней стали ходить и ездить посетители. Привозили даже лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги.

Прошло немного времени, и на семнадцатом году Матрона лишилась возможности ходить: у нее внезапно отнялись ноги. До конца дней своих она была «сидячей».

Еще перед смертью Матрона сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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