2019-03-02T14:04:01+03:00
Происшествия

Депутата Законодательного собрания Прикамья, на которого было совершено покушение, проверят на детекторе лжи

Это предложил сам Илья Кузьмин [видео]
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Илья Кузьмин просит проверить его на полиграфе. Фото: страница Ильи Кузьмина на фейсбуке.Илья Кузьмин просит проверить его на полиграфе. Фото: страница Ильи Кузьмина на фейсбуке.
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Депутат Законодательного Собрания Пермского края Илья Кузьмин, на которого в минувшее воскресенье было совершено нападение, просит проверить его на детекторе лжи.

- Я написал заявление в Следственный Комитет о допросе меня через полиграф, для исключения версий: инсценировки покушения и покушения на почве ревности, - сообщил депутат. – Результаты полиграфа, которые не будут представлять тайну следствия, обещаю опубликовать, дабы исключить все кривотолки.

Напомним, вечером 24 февраля, Илья Кузьмин обратился в полицию с заявлением о том, что в него стреляли.

- Мне позвонила незнакомая девушка и пригласила приехать на деловую встречу, - рассказал он. - Я ничего не заподозрил и поехал по указанному адресу один. Когда вышел из машины, увидел в десяти метрах от себя высокого мужчину в темной куртке и с повязкой на лице.

По словам Кузьмина, преступник резко повернулся и дважды выстрелил из охотничьего обреза.

- Я чудом остался жив, - говорит депутат и демонстрирует капюшон пуховика, буквально изрешеченного дробью. - Преступник целился мне в голову.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», в Соликамск выехали следователи-криминалисты.

Подозреваемого в нападении задержали вечером в понедельник. Им оказался безработный 30-летний местный житель. Раньше он был судим за истязание.

В правоохранительных органах «КП» сообщили, что рассматривается несколько версий покушения на убийство парламентария, в том числе то, что преступление связано с политической деятельностью или бизнесом депутата, личные мотивы, а также версия инсценировки. О последней силовикам сообщил сам подозреваемый. Якобы депутат попросил его разыграть этот спектакль - ради пиара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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