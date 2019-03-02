2019-03-02T12:20:43+03:00
Звезды

12-летний Кирилл Есин из Губахи выступит в Кремле

Финалист первого сезона телешоу «Ты супер!» примет участие в третьем сезоне проекта
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Кирилл просит поддержать его на проекте. Фото: https://vk.com/id235026948Кирилл просит поддержать его на проекте. Фото: https://vk.com/id235026948
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5 марта на сцене Государственного Кремлевского дворца состоится большой гала-концерт, в котором выступят участники телепроекта «Ты супер!». Этот концерт будет посвящен началу третьего сезона проекта.

В третьем сезоне кроме 21 нового конкурсанта из пяти стран примут участие 36 ребят из прошлых сезонов. В том числе - финалист первого сезона «Ты супер!» - 12-летний Кирилл Есин из Губахи.

- Сейчас Кирилл живет с бабушкой, - рассказали в телекомпании НТВ. - Несмотря на обещание мамы вернуться в семью — мальчик по-прежнему видит ее редко. Кириллу нравится выступать на мероприятиях в разных городах. Он учится в музыкальной школе и играет на саксофоне. Кирилл планирует достойно выступить в суперсезоне проекта, а в дальнейшем мечтает построить сольную карьеру.

На своей страничке ВКонтакте Кирилл предложил своим друзьям проголосовать за него. Сам же он признался, что отдал свой голос за Валерию Адлейбу из Абхазии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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