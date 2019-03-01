2019-03-01T16:11:48+03:00
Звезды

"Крыша течет во всех местах". Пермский цирк будут капитально ремонтировать

В этом году начнется обследование здания
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Зданию цирка скоро исполнится полвекаЗданию цирка скоро исполнится полвекаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Зданию цирка в 2020 году будет 50 лет и за все это время его ни разу капитально не ремонтировали, - рассказала директор Пермского цирка Мария Сумишевская. - Крыша у нас течет во всех местах. Поэтому когда я услышала слова губернатора о предстоящем ремонте цирка, так обрадовалась, что - не поверите – «Ура!» закричала.

Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что во время встречи с министром культуры Владимиром Мединским они обсудили вопрос о капитального ремонте пермского цирка. Здание цирка принадлежит федеральным властям, но регион может помочь провести обследование и составить проектную документацию. Эти работы пройдут уже в 2019 году.

- Пермский цирк в этом состоянии существовать не может, он морально и физически устарел. Краю и городу необходим современный цирк, - пояснил Максим Решетников.

- И зал, и купол, и полы – все надо ремонтировать, - подтвердила и Мария Сумишевская.

Сейчас, как рассказала директор цирка, завершается работа по снятию со здания цирка статуса объекта культурного наследия. Благодаря этому реконструкцию можно будет проводить с учетом современных требований к культурно-развлекательным сооружениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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