"Крыша течет во всех местах". Пермский цирк будут капитально ремонтировать

- Зданию цирка в 2020 году будет 50 лет и за все это время его ни разу капитально не ремонтировали, - рассказала директор Пермского цирка Мария Сумишевская. - Крыша у нас течет во всех местах. Поэтому когда я услышала слова губернатора о предстоящем ремонте цирка, так обрадовалась, что - не поверите – «Ура!» закричала.

Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что во время встречи с министром культуры Владимиром Мединским они обсудили вопрос о капитального ремонте пермского цирка. Здание цирка принадлежит федеральным властям, но регион может помочь провести обследование и составить проектную документацию. Эти работы пройдут уже в 2019 году.

- Пермский цирк в этом состоянии существовать не может, он морально и физически устарел. Краю и городу необходим современный цирк, - пояснил Максим Решетников.

- И зал, и купол, и полы – все надо ремонтировать, - подтвердила и Мария Сумишевская.

Сейчас, как рассказала директор цирка, завершается работа по снятию со здания цирка статуса объекта культурного наследия. Благодаря этому реконструкцию можно будет проводить с учетом современных требований к культурно-развлекательным сооружениям.