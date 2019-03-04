2019-03-01T15:52:58+03:00
Общество

«Робополис» удивит вас не только роботами!

Уже 6 марта стартует первый образовательно-развлекательный фестиваль для всей семьи «Робополис»!
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В «Робополисе» даже дети от двух лет смогут ощутить себя настоящими изобретателями! Образование и развлечение в одном месте!

Вас ждут игры в дополненной реальности, увлекательные мастер-классы, очаровательные роботы и многое другое, все это понравится не только детям, но и взрослым! Трогай, общайся, играй, обучайся!

-

-

Каждый час на фестивале будет проходить экскурсия, в ходе которой вы узнаете о каждом роботе и его уникальных возможностях.

-

-

Кроме того, на трех мастер-классах дети и взрослые смогут порисовать 3D-ручками, собрать своего робота и даже сделать костюм робота. А самое главное - все, что вы сделаете, сможете забрать с собой.

-

-

Также вас ждут невероятные розыгрыши с общим призовым фондом 200 000 рублей!!!

И это далеко не все!

Успейте посетить самое яркое событие в городе Новосибирске!

-

-

Ждем вас!

С 6 марта по 7 апреля

г. Новосибирск, ТРК «Сибирский Молл», ул. Фрунзе, 238.

Режим работы: с 10.00 до 21.00.

Наш сайт: робополис.рф

Вступайте в группу «Робополис»: https://vk.com/robfe

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Идет процесс удушения»: уральский миллиардер о скором закрытии чудо-госпиталя в Нижнем Тагиле
В 80 лет Владислав Тетюхин вложил все состояние в строительство современного медицинского центра. А в этом году Минздрав на 25% сократил ему количество пациентов, которых он может принимать бесплатно
Новости 24
В Перми уничтожили более 300 кг импортного сыра
В Прикамье водитель, который в пьяном состоянии устроил смертельное ДТП, отправится в колонию
В Прикамье больница за смерть маленького ребенка заплатит почти миллион рублей
Биатлонистка из Перми выиграла золото Универсиады в биатлоне
Нигерийских девушек, которые занимались проституцией в Перми, выдворили из страны
В Прикамье технические средства реабилитации будут закупать с учётом индивидуальных особенностей людей
«Не стала терпеть». В Перми пенсионерка дважды ударила ножом своего сожителя
Пермская группа вышла в следующий тур конкурса на ТНТ благодаря Басте
В Прикамье ночью во вторник похолодает до -28 градусов
В Кунгуре «Лада Гранта» вылетела в кювет
«Рухнул или срезали». Пермяки обсуждают упавший рекламный щит на остановке «Авторадио»
Американский легионер Тре Маклин возвращается в «Парму»
В Прикамье на одной городской улице застряли в сугробах сразу две «скорых»
В Перми владелец пса отсудил у интернет-магазина 5 тысяч за то, что ему прислали слишком маленькую переноску для собак
"Раньше здесь был ресторан "Посад". Православный храм в Прикамье только через суд сможет забрать кованые ворота, выполненные кузнецом
В Прикамье два студента ограбили на улице молодого парня
В Перми кто-то расстреливает припаркованные машины
В Перми местный житель, воспользовавшись смартфоном возлюбленной, разместил в соцсети материалы сомнительного свойства
В Прикамье полицейские решили посторожить иномарку, у которой было опущено стекло задней двери
«Воздержитесь от дальних поездок!». На границе Прикамья и Удмуртии в ДТП погиб 50-летний водитель иномарки
В Перми упавшим с крыши снегом придавило женщину
8 марта в Прикамье отменят ряд электричек
Картины из Пермской галереи отправились на выставку в Эрмитаж
В Прикамье спасатели вытащили рыбака, вокруг которого начал трещать лед
В Чердыни многодетный отец истязал своих маленьких детей
В Прикамье 22-летний отчим изнасиловал двухлетнюю падчерицу
В Прикамье заместителя главы администрации осудили за мошенничество
«Взломал ворота и скрылся». Молодой пермяк ограбил гараж в Дзержинском районе