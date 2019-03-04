«Робополис» удивит вас не только роботами!
В «Робополисе» даже дети от двух лет смогут ощутить себя настоящими изобретателями! Образование и развлечение в одном месте!
Вас ждут игры в дополненной реальности, увлекательные мастер-классы, очаровательные роботы и многое другое, все это понравится не только детям, но и взрослым! Трогай, общайся, играй, обучайся!
-
Каждый час на фестивале будет проходить экскурсия, в ходе которой вы узнаете о каждом роботе и его уникальных возможностях.
-
Кроме того, на трех мастер-классах дети и взрослые смогут порисовать 3D-ручками, собрать своего робота и даже сделать костюм робота. А самое главное - все, что вы сделаете, сможете забрать с собой.
-
Также вас ждут невероятные розыгрыши с общим призовым фондом 200 000 рублей!!!
И это далеко не все!
Успейте посетить самое яркое событие в городе Новосибирске!
-
Ждем вас!
С 6 марта по 7 апреля
г. Новосибирск, ТРК «Сибирский Молл», ул. Фрунзе, 238.
Режим работы: с 10.00 до 21.00.
Наш сайт: робополис.рф
Вступайте в группу «Робополис»: https://vk.com/robfe
На правах рекламы
ИСТОЧНИК KP.RU