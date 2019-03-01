2019-03-01T09:01:30+03:00
Общество

«КП»-Пермь» запускает фотоконкурс «Моя любимая мама»

Победители конкурса получат подарки от наших партнеров
Елена КОНОВА
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Что может быть прекраснее, чем улыбка мамы?Что может быть прекраснее, чем улыбка мамы?Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Близится 8 марта - Международный женский день. И, конечно, с праздником мы будем поздравлять самую главную женщину в нашей жизни - маму. Это она не ходила на встречи выпускников, потому что вы болели и хотели остаться с мамой. Это она читала с вами по слогам «Курочку Рябу» и «Машу и Медведя». Это она помогала вам делать уроки, хвалила за «пятерки» и журила за «двойки». Поздравьте свою мамочку с праздником, приняв участие в нашем конкурсе.

Для того, чтобы принять участие, нужно прислать нам фотографию, где вы позируете вместе с мамой. В форме загрузки напишите про маму, расскажите, сколько ей лет, где она работает и за что вы ее любите. А также укажите телефон, по которому с вами можно связаться.

Голосовать за понравившуюся фотографию посетители сайта могут до 31 марта 2019 года . Авторов трех фотографий, набравших наибольшее число лайков, мы пригласим в редакцию «Комсомольской правды» и вручим им подарки от нас и наших партнеров.

Партнеры: Центр красоты и здоровья "Бэлла"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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