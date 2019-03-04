2019-03-04T17:11:55+03:00
Общество

«Комсомольская правда» наградила победителей конкурса «Мой папа - добрый волшебник»

Дети и их родители получили вкусные торты и полет на 10 минут в «Аэротрубе»
Елена КОНОВА
Поделиться:
На фото 1,5-годовалый Степа с папой Максимом и Ярослав с папой ДмитриемНа фото 1,5-годовалый Степа с папой Максимом и Ярослав с папой ДмитриемФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

«КП»-Пермь» совместно с компанией «Талан» запустили на сайте конкурс «Мой папа - добрый волшебник». Нам прислали десятки фотографий, на которых дети играют с папами в футбол, читают книги и занимаются спортом. Голосование шло почти месяц. По правилам конкурса, победителей в нем трое. Это те папы с дочками и сыночками, чьи фотографии получили больше всего лайков.

Для победителей у нас были подготовлены хорошие призы - торты от компании «Тортолино», сертификаты на полеты в «Аэротрубе» и книжки про Фиксиков от ИД «Комсомольская правда».

Первое место заняли папа Саша и дочка Алиса. Их фотография набрала во время голосования 418 лайков. К сожалению, Алиса не смогла сегодня приехать, зато ее папа - пришел.

На фото Александр Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На фото АлександрФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- За нас голосовали и друзья, и родственники, - говорит Александр. - У супруги много друзей в соцсетях, которые добавляли активности. Мы очень рады, что выиграли.

На втором месте - папа Максим и его сын Степан. Фотографию, которую они отправили на конкурс, лайкнул 341 человек.

На фото Максим и его сын Степан Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На фото Максим и его сын СтепанФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А третье место у папы Димы и его дочки Оли. Она тоже не смогла отправиться за призом вместе с папой, но ее «подменил» брат Ярослав.

На фото Дмитрий и его сын Ярослав Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На фото Дмитрий и его сын ЯрославФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поздравляем всех победителей!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Жалоб стало больше в 8 раз». Мэр Перми призвал перекрывать улицы для уборки дорог от снега
Количество финалистов конкурса «Лидеры России» из Прикамья увеличилось
В Перми у 4 мигрантов обнаружили ВИЧ-инфекцию
Пермский спортсмен выиграл золото Универсиады
«УРАЛХИМ» поддержит проведение Первенства Пермского края по плаванию «Веселый дельфин»
Тренерский штаб «Молота-Прикамье» уволился после провального сезона
ВТБ Факторинг в Перми профинансировал предприятия на сумму 21 млрд рублей
В Прикамье владельца наркопритона осудили на семь лет
Авиакомпания «Победа» открывает прямой рейс из Перми в Батуми
«Ушла гулять и не вернулась». В Прикамье пять дней ищут 16-летнюю девушку
Главная городская Масленица пройдет на пермской эспланаде 10 марта
За три года в развитие территорий Усолья вложат 900 млн рублей
В Перми уничтожили более 300 кг импортного сыра
В Прикамье водитель, который в пьяном состоянии устроил смертельное ДТП, отправится в колонию
В Прикамье больница за смерть маленького ребенка заплатит почти миллион рублей
Биатлонистка из Перми выиграла золото Универсиады в биатлоне
Нигерийских девушек, которые занимались проституцией в Перми, выдворили из страны
В Прикамье технические средства реабилитации будут закупать с учётом индивидуальных особенностей людей
«Не стала терпеть». В Перми пенсионерка дважды ударила ножом своего сожителя
Пермская группа вышла в следующий тур конкурса на ТНТ благодаря Басте