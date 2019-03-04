«Комсомольская правда» наградила победителей конкурса «Мой папа - добрый волшебник»

«КП»-Пермь» совместно с компанией «Талан» запустили на сайте конкурс «Мой папа - добрый волшебник». Нам прислали десятки фотографий, на которых дети играют с папами в футбол, читают книги и занимаются спортом. Голосование шло почти месяц. По правилам конкурса, победителей в нем трое. Это те папы с дочками и сыночками, чьи фотографии получили больше всего лайков.

Для победителей у нас были подготовлены хорошие призы - торты от компании «Тортолино», сертификаты на полеты в «Аэротрубе» и книжки про Фиксиков от ИД «Комсомольская правда».

Первое место заняли папа Саша и дочка Алиса. Их фотография набрала во время голосования 418 лайков. К сожалению, Алиса не смогла сегодня приехать, зато ее папа - пришел.

На фото АлександрФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- За нас голосовали и друзья, и родственники, - говорит Александр. - У супруги много друзей в соцсетях, которые добавляли активности. Мы очень рады, что выиграли.

На втором месте - папа Максим и его сын Степан. Фотографию, которую они отправили на конкурс, лайкнул 341 человек.

На фото Максим и его сын СтепанФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А третье место у папы Димы и его дочки Оли. Она тоже не смогла отправиться за призом вместе с папой, но ее «подменил» брат Ярослав.

На фото Дмитрий и его сын ЯрославФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поздравляем всех победителей!