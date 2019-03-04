В среду цветы в Перми подорожают на 30 процентов

Цветы к 8 Марта сначала попадают на оптовые склады, а уже оттуда их развозят по павильонам. Но любой человек может приехать на оптовый склад (адреса можно найти в интернете) и купить цветы для любимых женщин значительно дешевле, чем в магазинах.

Пермские цветочные склады-магазины уже заполнены цветами.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы побывали на таком складе в Мотовилихинском районе. Это огромный двухэтажный павильон, там прохладно, цветы лежат в коробках и стоят в ведрах. Отсюда их развозят по цветочным павильончикам, куда мы завтра и послезавтра пойдем за букетами для любимых женщин.

- Вот только закончились двухметровые эквадорские розы, - говорит Ирина, сотрудница склада. - Мы их продавали по 350 рублей, а в рознице они будут стоить вдвое дороже. Сейчас остались лишь полутораметровые розы за 250 рублей. У нас же можно приобрести что-нибудь экзотическое. Вот, например, веточка хлопчатника по 200 рублей, смотрите, какие красивые на ней распустились белоснежные подушечки хлопка! В уличных цветочных павильонах вы таких не найдете.

На любой цвет и кошелек.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Где дешевле тюльпаны

- Все оптовые цветочные компании к 8 Марта уже завезли в Пермь цветы, - подтвердили в фитосанитарной службе управления Россельхознадзора по Пермскому краю. - Мы провели необходимые проверки на цветочных складах, никаких серьезных нарушений не обнаружили.

Розовые розы - это всегда к месту.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- На цветочных складах много цветов из Голландии, Эквадора, Кении, но немало и российских цветов, - обратили внимание в Россельхознадзоре. - Это в основном розы, тюльпаны и хризантемы.

Мы сравнили цены. Итак, вчера, в понедельник, полуметровые розы в цветочных магазинах стоили 150 - 200 рублей, на оптовом складе 80 - 105 рублей. Хризантемы в магазинах - от 150 за веточку, на складе - от 90 рублей. Что касается тюльпанов, в магазинах - 70 рублей за штуку, на складе - 40 рублей.

Весенние тюльпаны - тоже неплохой подарок.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Розы любят водку

- Но буквально через пару дней цены вырастут процентов на 30, - говорит продавец-флорист одного из павильонов Елена.

Можно ли покупать цветы заранее? Или лучше все-таки приобрести их непосредственно перед тем, как дарить?

- В принципе, можно их купить и за несколько дней накануне, - говорит Елена. - Но тогда их нужно поставить в воде в прохладное место. Чем длиннее цветы, тем хуже стоят. Эквадорские розы с длинным стеблем нужно погружать в воду наполовину. Я пробовала добавлять в воду сахар - эффекта не ощутила. Зато заметила: эквадорские розы прекрасно стоят, если вылить в вазон стопку обычной пермской водки. И другим цветам она нравится. В принципе, про этот способ знают многие флористы, но почему-то предпочитают держать в секрете.