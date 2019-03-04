Тимати заплатит 30 тысяч рублей за оскорбления пермского экс-депутата Александра Телепнева

- Началось слушание по делу о жестоком избиении в пермском ночном клубе моего друга DJ Smash, - писал в июле в своем Instagram рэпер Тимати.- Ко мне подбежал незнакомый человек и предлагал решить все любой суммой денег на месте. Повторяю еще раз: мы с … на сделки не идем.

И теперь за неосторожные слова ему придется расстаться с 30 тысячами.

Напомним, что экс-депутат Александр Телепнев зимой прошлого года избил в клубе музыканта Андрея Ширмана (настоящее имя DJ Smash). За это он получил два года в колонии-поселении. А потом ему добавили еще два месяца к сроку - за избиение 20-летнего студента в том же клубе.

Шума вокруг истории добавил рэпер Тимати, который всячески поддерживал Андрея Ширмана и даже присутствовал на одном из заседаний. В свой Instagram он выложил несколько постов, где несколько раз оскорбил экс-депутата. И Александр Телепнев подал в отношении него иск. Результаты лингвистической экспертизы он опубликовал на свое странице в соцсети:

- Использованные слова в системе языка считают табуированными для общего употребления. Они являются неприличной формой выражения отрицательной оценки личности, то есть квалифицируются как оскорбления.

- Использование неприличной лексики с тематикой сексуальной доминации, полового акта, половых отклонений направлено на умаление качеств социальной репрезентативности личности адресата речи.

Александр Телепнев потребовал удалить все оскорбления со страницы Тимати в Instagram и просил суд взыскать с рэпера 300 тысяч рублей компенсации морального вреда.

И вот 4 марта в Мещанском районном суде города Москвы по этому делу вынесли решение. На заседании присутствовали представители Тимати и Александра Телепнева.

- Суд удовлетворил исковые требования Александра Телепнева частично, - сообщили в пресс-службе Мещанского суда.

С Тимура Юнусова (Тимати) взыскали только 30 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тимати в Перми предлагали «любые деньги», чтобы замять дело об избиении DJ Smash (подробности...)

Александр Телепнев: «Мой третий ребенок будет расти без отца»

Пермский экс-депутат, избивший DJ Smash, выложил в соцсети справку о беременности жены (подробнее)

DJ Smash в Перми на суде по делу о своем избиении: После 40 селфи я сказал бывшему депутату: «Хватит», - и меня стали бить ногами

Поддержать артиста прилетел Тимати, который потребовал «наказать ублюдков» (подробности)