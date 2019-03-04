2019-03-04T09:23:30+03:00
Общество

Погода на март 2019 в Перми: на этой неделе в городе ожидаются оттепели и сильные снегопады

Температура будет варьироваться от -23 до +3 градусов
Елена КОНОВА
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В марте может выпасть месячная норма осадковВ марте может выпасть месячная норма осадковФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Погода на неделе с 4 по 10 марта будет весьма неустойчива. Ожидается все - от сильных морозов до снега, переходящего в дождь.

- В среднем температура ожидается выше нормы на несколько градусов, - рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ. - В ночь на 4 марта в городе было резкое похолодание, которое сменилось устойчивой температурой -7…-12 градусов. Ночь на 5 марта также будет жутко холодной. Температура в Перми может упасть ниже -20 градусов, зато днем повысится до -6 градусов.

Уже 6 марта через Пермский край пройдет теплый фронт. Ожидается резкое повышение температуры до +3 градусов, сильный ветер и снег, переходящий в дождь.

- В ночь на 7 марта также сохранится оттепель на большей части края, а утром через край пройдет холодный фронт с контрастом температуры более 10 градусов, - добавили в ГИС-Центре. - Ожидается усиление ветра, снегопад, резкое похолодание и сильная гололедица на дорогах. В ночь на 8 марта температура упадет до -8…-13 градусов.

В конце неделе также ожидается оттепель с повышением температуры днем до +3 градусов. Вероятны сильные снегопады. Возможно, уже к концу недели в некоторых районах Пермского края выпадет вся месячная норма осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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