2019-02-28T15:58:20+03:00
Происшествия

«У него осталось двое детей». В Прикамье 33-летний инспектор ДПС обстрелял дом начальника, а затем покончил с собой

Местные жители говорят, что у погибшего в последнее время были конфликты на работе
Елена КОНОВА
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Жители села Частые взбудоражены сообщением о ЧП - ночью 27 февраля инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Максим Б. напал на полицейских, а затем совершил суицид.

Вечером во вторник 33-летний Максим Б., который в это время находился в отпуске, выпил. Потом взял карабин и отправился на снегоходе в центр села. Там он несколько раз выстрелил по двум домам, в которых, как сообщили в следственном комитете, проживают сотрудники полиции. Впрочем, по словам местных жителей, не просто полицейские, а руководители местной полиции и ГИБДД.

- Сначала он приехал к одному дому и несколько раз выстрелил в него, - рассказал нам источник в правоохранительных органах. - Затем отправился к другому дому и произвел еще несколько выстрелов.

Расстреляв оба дома, Максим Б. сел на снегоход и поехал обратно. За ним тоже на снегоходе погнались полицейские. Инспектор стал стрелять и в них. А потом покончил с собой.

- Мотивы совершения преступления выясняются, - сообщили нам в следственном комитете Частинского района. - Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Местные жители до сих пор не могут поверить в случившееся. Максим всегда был спокойным и рассудительным человеком, который, казалось, не способен на подобный поступок.

- Если честно, я до сих пор в шоке, - говорит водитель из Частых. - Никто и подумать не мог, что Максим нападет на полицейских, а потом покончит с собой. Нормальный такой сотрудник ГИБДД был…

У погибшего Максима Б. остались жена и двое детей - дочка-девятиклассница и сын, который учится в шестом классе.

- Семья у них благополучная, - рассказали нам в школе. - Дети тоже учатся хорошо.

Пока следователи выясняют мотивы преступления, знакомые семьи выдвигают несколько версий произошедшего: конфликты на работе или проблемы в семье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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