В Пермском цирке - Международная программа с участием артистов цирка Никулина и цирка Кении!

Kaseevart и Росгосцирк представляет "Международную программу" с участием артистов цирка Никулина и цирка Кении. Вы увидите великолепные и незабываемые трюки, красочный ямайский шоу-балет, канадских медведей, нильских крокодилов, австралийских страусов, гигантских египетских верблюдов и много экзотических животных.

Это яркий и веселый праздник для детей и взрослых, где современное техническое световое, лазерное и звуковое оформление превращают цирковое представление в зрелищное шоу! Приходите, будет интересно!

Шоу начинается с 9 марта в Пермском цирке. Билеты есть в кассах города.