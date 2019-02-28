2019-02-28T15:34:14+03:00
Общество

В Пермском цирке - Международная программа с участием артистов цирка Никулина и цирка Кении!

Вы увидите ямайский шоу-балет, нильских крокодилов и страусов
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Фото циркаФото цирка
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Kaseevart и Росгосцирк представляет "Международную программу" с участием артистов цирка Никулина и цирка Кении. Вы увидите великолепные и незабываемые трюки, красочный ямайский шоу-балет, канадских медведей, нильских крокодилов, австралийских страусов, гигантских египетских верблюдов и много экзотических животных.

Это яркий и веселый праздник для детей и взрослых, где современное техническое световое, лазерное и звуковое оформление превращают цирковое представление в зрелищное шоу! Приходите, будет интересно!

Шоу начинается с 9 марта в Пермском цирке. Билеты есть в кассах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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