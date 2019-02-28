Популярность мобильного приложения «Госуслуги» в Пермском крае за год увеличилась в четыре раза

По данным «Ростелекома», технического оператора портала государственных услуг, в 2018 году через мобильное приложение «Госуслуги» пользователи заполнили и отправили более 12,6 млн электронных форм заявлений на получение госуслуг по всей России, что в два раза превышает показатели прошлого года.

«Жители Пермского края подали свыше 200 тысяч заявлений в 2018 году через мобильное приложение портала, что в четыре раза превышает показатели 2017 года: тогда прикамцы отправили около 50 тысяч электронных заявлений при помощи смартфонов», - говорит министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.

Среднемесячная аудитория мобильного приложения «Госуслуги» по всей стране за 2018 год выросла с 5,6 млн пользователей до 9,3 млн. Количество посещений в месяц за год увеличилось с 45 млн до 72 млн. Приложение было скачано в 2018 году свыше 17 млн раз — почти в два раза больше, чем годом ранее. Всего с момента выпуска — более 30 млн раз.

«Самой популярной услугой по всей стране, включая Пермский край, снова стала возможность узнать размер пенсионных накоплений — граждане сделали почти 5,5 млн запросов, из них свыше 90 тыс. запросов сделали жители Прикамья», - отмечает директор Пермского филиала «Ростелекома» Роман Сандалов.

На регистрацию транспорта пользователи подали около миллиона заявлений. Эта услуга также занимает вторую позицию в нашем регионе, прикамцы подали на регистрацию транспортного средства около 20 тыс. заявлений.

Почти 750 тысяч заявлений поступило на оформление загранпаспорта нового поколения, и 670 тысяч — на сдачу экзаменов на управление автотранспортом. В Пермском крае третью строчку рейтинга популярных услуг занимает «Подача заявления на сдачу экзаменов после прохождения профессионального обучения на право управления транспортными средствами», жители края подали черед приложение 13 тыс. заявлений.

В 2018 году в пятерку самых востребованных госуслуг доступных в мобильном приложении «Госуслуги» вошел сервис «Мобильный избиратель». С его помощью более 550 тысяч граждан выбрали удобный участок для голосования на выборах Президента Российской Федерации. В Пермском крае этой новой возможностью в мобильном приложении воспользовалось около 9 тысяч избирателей.

Более чем в два раза возросла популярность информеров по сравнению с 2017 годом. Онлайн-уведомлениями в 2018 году граждане воспользовались свыше 770 млн раз. Информеры отображаются на главной странице мобильного приложения «Госуслуги» и позволяют в считанные секунды получать данные об автоштрафах, налоговой и судебной задолженностях с возможностью перехода к оплате в один клик.

Объем платежей через приложение за 2018 год вырос в два раза и превысил 20 млрд рублей. Наибольшую долю от общей суммы составила оплата налоговой задолженности — более 5,7 млн платежей на сумму свыше 7,3 млрд рублей. Самой популярной стала возможность погашения автоштрафов — почти 11 млн транзакций на общую сумму более 5,3 млрд рублей. Также пользователи оплатили почти 3,8 млн госпошлин на сумму около 5,2 млрд рублей и 680 тысяч судебных задолженностей на сумму свыше 2,1 млрд рублей.

В конце сентября 2018 года владельцам мобильных устройств с операционной системой iOS стала доступна оплата госпошлин и автоштрафов с помощью платежной системы Apple Pay, в ноябре такая возможность была реализована и для погашения налоговых и судебных задолженностей. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 760 тысяч транзакций на общую сумму свыше 900 млн рублей, что составляет 10% от общего объема платежей. Самой востребованной оказалась оплата автоштрафов — более 370 тысяч платежей на сумму, превышающую 170 млн рублей. Наибольшую долю от суммы платежей, почти 50%, составило погашение налоговых задолженностей — почти 220 тысяч транзакций на сумму более 450 млн рублей.

Мобильное приложение «Госуслуги» высоко оценивается пользователями. Так, владельцы Android-устройств поставили приложению 4,65 балла из пяти возможных, а пользователи iOS-гаджетов — 4,7 балла.

ПАО «Ростелеком» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отвечает за эксплуатацию и развитие Инфраструктуры электронного правительства. Технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.