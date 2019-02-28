Определены победители конкурса «Мой папа - добрый волшебник»
Закончился совместный конкурс«Талана» и «КП»-Пермь» «Мой папа - добрый волшебник». Несколько недель пользователи сайта, родственники, друзья участников очень активно голосовали за фотографии. По правилам конкурса, победителей всего трое.
Первое место заняли папа Саша и дочка Алиса. Их фотография набрала целых 418 лайков.
- Алиса занимается балетом, английским языком и любит плавать в бассейне! Вместе с папой Алиса успела побывать в Крыму, Греции, Турции, - написала нам мама девочки.
Вот как мы умеем!
Второе место у папы Максима и его сына Степана. Фотографию лайкнул 341 человек.
Мы с папой - лучшие друзья!
Третье место занимают папа Дима и его дочка Оля. Их фотография набрала 212 лайков.
Мы любим спорт
Поздравляем всех победителей! Совсем скоро в редакции «Комсомолки» состоится торжественное награждение с вручением подарков. Вам позвонят и расскажут, когда и во сколько оно будет приходить.
ИСТОЧНИК KP.RU