Определены победители конкурса «Мой папа - добрый волшебник»

Закончился совместный конкурс«Талана» и «КП»-Пермь» «Мой папа - добрый волшебник». Несколько недель пользователи сайта, родственники, друзья участников очень активно голосовали за фотографии. По правилам конкурса, победителей всего трое.

Первое место заняли папа Саша и дочка Алиса. Их фотография набрала целых 418 лайков.

- Алиса занимается балетом, английским языком и любит плавать в бассейне! Вместе с папой Алиса успела побывать в Крыму, Греции, Турции, - написала нам мама девочки.

Вот как мы умеем!

Второе место у папы Максима и его сына Степана. Фотографию лайкнул 341 человек.

Мы с папой - лучшие друзья!

Третье место занимают папа Дима и его дочка Оля. Их фотография набрала 212 лайков.

Мы любим спорт

Поздравляем всех победителей! Совсем скоро в редакции «Комсомолки» состоится торжественное награждение с вручением подарков. Вам позвонят и расскажут, когда и во сколько оно будет приходить.