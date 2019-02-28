2019-02-28T13:45:40+03:00
Общество

Определены победители конкурса «Мой папа - добрый волшебник»

Голосование на сайте «КП»-Пермь» длилось почти месяц
Елена КОНОВА
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Мой папа - лучший!Мой папа - лучший!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Закончился совместный конкурс«Талана» и «КП»-Пермь» «Мой папа - добрый волшебник». Несколько недель пользователи сайта, родственники, друзья участников очень активно голосовали за фотографии. По правилам конкурса, победителей всего трое.

Первое место заняли папа Саша и дочка Алиса. Их фотография набрала целых 418 лайков.

- Алиса занимается балетом, английским языком и любит плавать в бассейне! Вместе с папой Алиса успела побывать в Крыму, Греции, Турции, - написала нам мама девочки.

Вот как мы умеем!

Вот как мы умеем!

Второе место у папы Максима и его сына Степана. Фотографию лайкнул 341 человек.

Мы с папой - лучшие друзья!

Мы с папой - лучшие друзья!

Третье место занимают папа Дима и его дочка Оля. Их фотография набрала 212 лайков.

Мы любим спорт

Мы любим спорт

Поздравляем всех победителей! Совсем скоро в редакции «Комсомолки» состоится торжественное награждение с вручением подарков. Вам позвонят и расскажут, когда и во сколько оно будет приходить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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