Полпред Урала предложил включить Прикамье в Уральский федеральный округ

На встрече с екатеринбургскими журналистами полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов заявил о том, что он направил в Министерство экономики РФ предложение включить в Уральский федеральный округ Пермский край и Омскую область.

Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Урал».

- Мы отправили письмо в министерство экономики, предлагая им рассмотреть возможность включить в макрорегион Пермь и Омск, - приводит агентство слова полномочного представителя президента.

Николай Цуркан обосновал это предложение тем, что регионы давно тесно взаимодействуют друг с другом в самых различных сферах.

- Мы объяснили - традиционно экономические, логистическое, транспортные, культурные, образовательные связи давным-давно у нас сложились, они говорят о том, что это единая агломерация, - считает полпред.

В полпредстве по Приволжскому федеральному округу, в который сейчас входит Пермский край, заявили, что никак не комментируют предложение Уральского полпредства, которое с ними не согласовывалось.

Как известно, разработанная Стратегия пространственного развития России на период до 2025 года предполагает образование 12 макрорегионов, согласно этому документу, Прикамье должны будут включить в Волго-Камский регион наряду с такими субъектами Федерации, как Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская и Чувашская республики, Кировская и Нижегородская области.