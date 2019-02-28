В Прикамье 24-летнего водителя Audi, который сбил насмерть трех пешеходов, приговорили к 5 годам колонии-поселения

В Березниковском городском суде вынесли приговор виновнику жуткого ДТП, которое произошло в ночь на 15 ноября в прошлом году на дороге, ведущей в Усолье.

На большой скорости автомобиль «Ауди А6» в темноте сбил трех строителей, которые шли по обочине дороги. Как уже писала «КП», это случилось в 2 часа ночи, за рулем иномарки сидел 24-летний местный житель. Сам он не пострадал, и сначала покинул место смертельной аварии, но потом явился в полицию с повинной.

- Этот водитель всегда ездил на бешеной скорости, неважно где - во дворе или по дороге, - написал пользователь соцсети. - Мы предполагали, что его манера вождения до добра не довеет. Случилось.

- Виновник ДТП полностью признал свою вину, и его дело рассматривали в особом порядке, - сообщили в Березниковском городском суде.

На суде прозвучали выводы экспертизы: автомобиль мчался со скоростью не менее 80 километров в час, хотя в этом месте она должна была быть не более 60-ти. При этом водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Суд приговорил его к 5 годам колонии-поселения, он также должен выплатить родственникам погибших 5 миллионов рублей. Двоим из них он уже выплатил по 15 тысяч рублей – на похороны.

В социальных сетях до сих пор обсуждают эту страшную аварию.

- На этой дороге нет тротуаров, и люди там ходят по проезжей части, в том числе и дети, - написал посетитель страницы ВКонтакте группы «Все Березники».

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