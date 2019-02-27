«Пусть выйдут вечерком, спортом позанимаются и расчистят тротуары». Депутат Пермской Думы предложила жителям самим убирать снег

«Не понимаю, почему нельзя властям обратиться к жителям? Можно же купить в каждый подъезд по три лопаты (вряд ли лопата есть у каждого в квартире). Пусть выйдут вечерком, спортом позанимаются и расчистят тротуары сами для себя, на территории своего дома», - это эмоциональное выступление пермского депутата Натальи Росляковой на заседании Думы вызвало шквал обсуждения в социальных сетях.

Впоследствии Наталья Рослякова пояснила - она имела в виду, что жители дома тоже должны быть заинтересованы в чистоте своего двора.

- Территория ТСЖ в многоквартирном доме - это частная собственность жильцов и, если, например, деньги израсходовали на другие нужды, а на уборку не хватает, то берем лопату и чистим сами, - рассказала Наталья Рослякова.

Кто-то поддержал депутата, а кто-то возмутился: «А за что же мы тогда платим?». И платим, между прочим, немало. Ежемесячно за содержание жилья с нас берут от 12 до 20 рублей за квадратный метр квартиры. И в этот тариф входит уборка двора.

Согласно постановлению городской администрации о содержании жилья, дворник обязан в дни снегопада подметать свежевыпавший снег, причем начать это делать «не позже двух часов после начала снегопада». А в обычные дни – один раз в двое суток подметать снег, подсыпать территорию песком и очищать двор ото льда. Все это входит в категорию «зимняя уборка».

Но часто ли выполняются эти нормативы?

Когда-то в нашем доме в центре Перми был дворник. Тетя Маруся – так звали ее все жильцы – каждое утро подметала двор или чистила снег. Причем, начинала уборку она в шесть утра, так что, когда жильцы шли на работу, двор, что называется, блестел.

Сейчас дворник в доме тоже вроде бы есть - судя по платежной квитанции от управляющей квитанции. Но только снега во дворе – по колено. Вся территория покрыта грязно-бурой массой, в которой застревают машины, а люди еле пробираются до собственного подъезда.

Так что же делать? Бежать покупать лопату или все же заставить работать тех, кто за это получает деньги?

- За чистоту дворов отвечает та организация, которая обслуживает дом: либо ТСЖ, либо управляющая компания, - говорит юрист Станислав Шестаков. - И убирать придомовую территорию обязаны дворники, которые состоят в штате управляющей организации. Конечно, нет ничего зазорного, чтобы выйти и почистить свой двор. Но тогда надо предъявлять претензии управляющей компании - ставить вопрос о снижении платы. Мы, конечно, не переломимся, убирая снег, но ведь за это деньги заплатили. Логично, чтобы УК нам эти деньги вернула. И правовой механизм для этого есть. Надо составить акт о том, что услуга оказана ненадлежащего качества. Это будет основанием для перерасчета и возврата денег.

А также, отмечает юрист, если УК плохо выполняет свои обязанности, это может стать поводом для жильцов задуматься: а не поменять ли управляющую компанию.