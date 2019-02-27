Пермяк заразился корью в Грузии. Еще трое заболели, не выезжая из Перми

Только в этом году уже четверо взрослых и один ребенок заразились корью. Это опасное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Корь заразна примерно за 4 дня до появления сыпи и еще 4 дня после окончания высыпаний. И очень опасна осложнениями, в том числе - это коревая пневмония.

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю, в Европе регистрируется рост заболеваемости корью, особенно тяжелая эпидемиологическая обстановка - в Грузии и Украине.

- В России, в отличие от европейских стран, ситуация по кори стабильная, несмотря на определенное увеличение числа заболевших, - сообщили в ведомстве. - В 2016 и 2017 годах случаев заболевания в Пермском крае не было, в 2018-м зарегистрирован один случай.

В прошлом году ребенок заразился корью, находясь в другом регионе. Еще один малыш - полуторагодовалый мальчик - подхватил болезнь в Таиланде, куда вместе с родителями ездил в новогодние каникулы. К слову, в странах Африки и Азии эпидемиологическая ситуация по кори самая напряженная в мире.

Ребенок вместе с родителями вернулся с отдыха 15 января, а через неделю, 23 января, мама взяла сына с собой по делам в Москву.

- Когда мальчик летел в самолете, клинических проявлений болезни у него еще не наблюдалось, - рассказала «КП» заместитель начальника эпидемиологического отдела краевого управления Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт. - Он заболел уже в Москве, где и был госпитализирован.

Корь очень заразна, если нет прививки, заболеть можно со 100-процентной вероятностью. В контакте с заболевшим мальчиком находились двести пассажиров рейса «Пермь - Москва», а также жильцы подъезда из дома, где живет малыш и его семья. Всех пришлось оповещать о возможном заражении, а при необходимости - делать экстренную вакцинопрофилактику.

Плановую прививку от кори проводят, когда ребенку исполняется один год. В 6 лет проводится ревакцинация. Взрослым ставят прививку, если нет данных, прививали ли их в детском возрасте.

Как сообщили эпидемиологи, с начала года в Прикамье зарегистрировано еще четыре случая кори среди взрослых. Причем один из мужчин, скорее всего, заразился в Грузии, откуда недавно вернулся. Еще трое заболели, не выезжая за пределы Пермского края.

- Вирус проникает в организм через слизистую оболочку рта, носа и глаз, - объясняют врачи. - Переболеть корью можно только один раз в жизни, после чего у человека вырабатывается иммунитет. Корь опасна своими осложнениями, которые встречаются у 30 процентов заболевших, в том числе это энцефалит, слепота и самое распространенное осложнение - коревая пневмония.

Признаки болезни:

- Высокая температура, до 40,5

- Воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей

- Конъюнктивит

- Пятнисто-папулезная сыпь на кожных покровах

- Общая интоксикация организма.

- Обращаем внимание жителей края, что единственным способом защиты от этого заболевания является вакцинация, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Отечественные вакцины против кори за период многолетнего применения доказали свою высокую эффективность и безопасность. Прививка от кори проводится бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления страхового медицинского полиса.