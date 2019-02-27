«Он перестал дышать в самолете». Челябинские военные следователи возбудили уголовное дело после смерти пермского солдата-срочника, который умер после марш-броска

Как уже писала «КП», 3 февраля в Москве, в военном госпитале имени Вишневского скончался от пневмонии солдат-срочник из Перми Дмитрий Попов. Его туда доставили спецавиарейсом из челябинского госпиталя. В свою очередь в Челябинск его перевезли из санчасти Чебаркульского гарнизона, где простывшего в начале января после марш-броска солдата долго и безуспешно лечили от бронхита.

20-летнего студента пермского техникума призвали в армию в прошлом году, после учебки направили в Челябинскую область, в военную часть под Чебаркулем. А в начале этого года его не стало.

Как рассказывает мать умершего солдата, когда она прилетела утренним рейсом в Москву, врачи сообщили ей трагическую весть, подчеркнув, что сына нельзя было эвакуировать, что в полете он впал в кому и перестал дышать самостоятельно.

- В госпитале мне сказали, что когда Диму переносили в самолет, он еще дышал, но во время полета он впал в кому, - говорит Елена Попова.

Елена Анатольевна недоумевала, почему по факту смерти ее сына не возбуждают уголовное дело.

- Мы с моим адвокатом ждали, что по факту смерти моего сына хотя бы возбудят уголовное дело, но этого пока не произошло, - говорила Елена Попова. - Я намерена добиваться, чтобы тщательно проверили, как лечили Диму, и виновные были наказаны.

По словам Елены Поповой, в начале января сын позвонил и сказал ей, что у них был марш-бросок на лыжах и что он простыл.

- Мы с ним созванивались, у него день ото дня поднималась температура, - рассказала убитая горем мать. - Мне удалось дозвониться до командира санитарной части. Он мне сказал, что у Димы бронхит. Я выслала тысячу рублей Диминому сержанту на лекарства. Температура не спадала, и я потребовала, чтобы его перевезли в госпиталь в Челябинск. Затем связь с сыном прекратилась.

Потом выяснилось, что солдата на носилках погрузили в самолет, чтобы везти в Москву. Первым же авиарейсом Елена вылетела в столицу. Но было уже поздно.

Когда вышла публикация в «КП», нам позвонили из пресс-службы Центрального военного округа, предложив выслать официальный комментарий.

- Комиссией главного военного медицинского управления Московского округа совместно с командованием округа проводится расследование по обстоятельствам смерти военнослужащего одной из воинских частей Чебаркульского гарнизона в результате скоротечной болезни, - сообщили в Центральном военном округе. - После выявления признаков недомогания он был оперативно госпитализирован в военный госпиталь, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Военные медики до конца боролись за жизнь военнослужащего, однако, несмотря на все прилагаемые усилия специалистов, спасти его не удалось.

В конце концов, следователи все же возбудили уголовное дело.

- В военном следственном отделе по Чебаркульскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении лечащего врача по статье о халатности, повлекшей смерть потерпевшего, - сообщили в аппарате омбудсмена по Челябинской области. - Уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова обратилась к военному прокурору Чебаркульского гарнизона и руководителю ВСО по Чебаркульскому гарнизону ВСУ ЦВО СК РФ взять дело на контроль, чтобы установить все обстоятельства смерти военнослужащего.

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