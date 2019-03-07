«Семки последние с тобой разделю». Пермские студенты сняли эротическое поздравление с 8 Марта
В сети появилось видео, которое студенты-второкурсники из ПГНИУ (Пермский государственный национальный исследовательский университет) сняли в качестве поздравления с 8 Марта.
- Satisfaction по-пермски. Мы сняли эротическое поздравление к 8 марта в общаге, - подписал автор видео.
- Сегодня ты получишь массу удовольствий, которые не забудешь, - с таких слов начинается ролик. - Так что устраивайся поудобнее.
На протяжении всего видео студенты объясняют, как решить задачи, "делят последние семки" с девушкой, убираются дома.
Поздравление с 8 Марта от студентов ПГНИУ.
Автор видео пока не вышел на связь, но один из студентов пояснил, что ролик они снимали для себя и не планировали выкладывать его в общий доступ в сеть.
Напомним, что ранее курсанты Ульяновского института гражданской авиации сняли эротическое видео на песню Satisfaction и выложили его в сеть. Разгорелся настоящий скандал - вплоть до того, что студентов хотели отчислить. После этого по стране пошел флешмоб - учащиеся вузов и колледжей стали снимать подобные видео под эту же песню.
ИСТОЧНИК KP.RU