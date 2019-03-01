Спорт, красота и здоровье: на «Пермской ярмарке» открылся Фестиваль здорового образа жизни

Выбрать направление фитнеса, подобрать экипировку и инвентарь для тренировок, продегустировать здоровую еду, пройти диагностику тела – на выставке-фестивале «Здоровый образ жизни» охватят интересы профессиональных спортсменов и просто приверженцев активного жизненного стиля. Мероприятие проходит на «Пермской ярмарке» с 1 по 3 марта 2019 года.

Во второй раз «Пермская ярмарка» на своей площадке объединяет спорт, красоту и здоровье. Выставка-фестиваль «Здоровый образ жизни» соберала 70 участников из Перми и Пермского края, Челябинска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Гостей ждут стенды с разнообразными товарами, соревнования профессиональных спортсменов, насыщенная деловая программа, мастер-классы, розыгрыши призов и автограф-сессии от игроков баскетбольного клуба «Парма» и футбольного клуба «Звезда-2005».

Фото предоставлено пресс-службой "Пермской ярмарки"

На площадке пройдут полноценные спортивные турниры: Открытый Кубок Прикамья по силовым видам спорта – «Пермский жим», первенство г. Перми по смешанному боевому единоборству ММА, Открытый Чемпионат Пермского края по Лог-лифту, турнир по армрестлингу среди любителей, а также командный турнир по кроссфиту для любителей и новичков от Lemon Gym. Кроме того, каждый день посетители смогут принять участие в мастер-классах по Zumba, Stretching, EMS тренировкам и другим популярным направлениям. Занятия проведут инструкторы пермских фитнес-центров. Так, LTAfitness познакомит гостей с Kangoo Jumps и фитнесом на батутах, а Сквош-парк предложит сыграть в набирающую популярность игру сквош. Также будет организована тренировочная база для желающих сдать нормы ГТО. Для удобства гостей будут обустроены раздевалки.

Фото предоставлено пресс-службой "Пермской ярмарки"

Участники и партнёры выставки подготовили конкурсы с ценными подарками. Попытать счастья можно на стендах компаний Steel Power, Flexsport, Geneticlab, «Спорт аптечка Кирбитова» и других.

Любители стоять в «планке» смогут продемонстрировать свою выносливость и побороться за iPhone XS в конкурсе, проводимом организатором при технической поддержке ФЦ «Колизей». Победителем станет участник, простоявший в стойке «планка на локтях» дольше всех. Рекорд прошлого года – 1 час и 7 минут. Но шанс на призы имеют все гости.

Фото предоставлено пресс-службой "Пермской ярмарки"

Важный раздел выставки – диагностика организма. На стенде Центра медицинской профилактики все желающие в возрасте от 18 лет смогут пройти скрининговое обследование, измерить уровень сахара и холестерина, узнать состав тела и т.п. Ортопедический салон «Ортека» проведёт диагностику стопы. Центр доктора Бубновского презентует миофасциальную диагностику – запатентованную методику по оценке состояния мышц, суставов, связок. После этого специалисты дадут рекомендации по направлениям физической активности и составу питания.

Профессионалам спортивной индустрии и активистам здорового образа жизни будет интересна и деловая программа фестиваля. ПГМУ проведёт конференцию на тему «Клиническая медицина для ЗОЖ, массового спорта и фитнеса», тренер по фитнесу и обладательница наград международного уровня Зинаида Руденко расскажет об ошибках в питании, сводящих «на нет» усилия в тренировках. Стратегию тренировок при похудении раскроет идеолог и руководитель проекта «Жирогонка» Евгений Хрычкин. Специальный гость выставки – Кирилл Сарычев, абсолютный рекордсмен России, Европы и мира по жиму лёжа без экипировки.

Фото предоставлено пресс-службой "Пермской ярмарки"

«Идея проекта – организовать настоящий праздник спорта и ЗОЖа, где себя смогут найти как профессионалы рынка, любители спорта, так и просто желающие активно провести свой выходной, – говорит руководитель выставки «Здоровый образ жизни» Екатерина Гуляева. – Мы хотим создать яркое и динамичное пространство, подарить людям хорошее настроение, поспособствовать выгодным покупкам, а главное – «заразить» идеей о том, что здоровый образ жизни – это стиль жизни современного человека».

В этом году на площадке появится Бьюти-маркет – проект партнеров выставки, организаторов известного Kids Party Market. Это будет огромное творческое пространство с участием лучших представителей «бьюти» сферы. Оформление в стиле total pink, фотозона и зона для отдыха, площадка для мастер-классов, где секретами мастерства поделится один из ведущих визажистов Перми Екатерина Пестова.

Организаторы позаботились и о родителях с детьми. На выставке обустроят детский уголок с зоной для рисования и развивающих игр, а также активной частью со спортивными снарядами и батутом. Здесь также пройдут занятия по гимнастике для мам с малышами.

Подкрепиться и больше узнать о правильном питании можно на Фуд-маркете здоровой еды. Участники выставки предложат продегустировать полезные батончики и фруктово-ореховые наборы, живые масла, натуральные сыры, фермерские продукты из овса, продукты на основе мёда, а также смузи и низкокалорийные десерты.

Впервые в Фестивале здорового образа жизни принимает участие отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю. На информационном стенде специалисты ОПФР проконсультируют пермяков по актуальным вопросам пенсионного обеспечения. Посетителей ждут также круглый стол «Пенсионные права граждан в 2019 году» и фотовыставка «Активная молодость – активное долголетие».

Вход на выставку бесплатный при условии регистрации на сайте. Зарегистрироваться можно в течение всей выставки. Среди зарегистрированных посетителей будет проведён розыгрыш призов!

Официальная поддержка: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Комитет по физической культуре и спорту г. Перми

Партнёр выставки: ООО «Стил Пауэр Нутришн»

Партнёр соревнований по планке: фитнес-центр «Колизей»

Информационные партнёры: медицинский портал Yellmed, открытая платформа «Спортивная Россия», информационное агентство «Российский стадион»

Выставка-фестиваль «Здоровый образ жизни» проходит с 1-3 марта 2019 года.

ВО «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59