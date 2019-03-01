Погода в Перми в феврале 2019: в середине следующей недели потеплеет до +2 градусов

Свершилось, календарная весна в Перми наступила. Но зима еще поборется за свои права.

- В ближайшие дни снег будет постоянно с нами, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Будут и легкие заморозки: небольшое похолодание до -10 градусов днем случится в начале следующей недели. Но в середине недели дневная температура обещает стать уже плюсовой.

В пятницу днем будет от -1 до -2 градусов, а к вечеру столбик термометра может подняться и до нулевой отметки.

В субботу во второй половине дня похолодает до -6 градусов.

В воскресенье столбик термометра еще немного опустится – до -9 градусов.

В понедельник и вторник на следующей неделе дневная температура будет колебаться от -5 до -10 градусов.

В среду ожидается первая весенняя оттепель. Уже утром температура станет плюсовой, а днем может потеплеть до +2 градусов. Положительные температуры должны продержаться до конца следующей недели.