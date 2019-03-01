Как научить обычной жизни человека с ментальными нарушениями? Об этом знают специалисты благотворительного фонда «Социальная деревня Светлая», который 29 января отметил 10 лет своей работы. За это время фондом было реализовано порядка 20 различных проектов. Одним из важных начинаний 2018 года стал социальный проект «Смогу жить сам».

Как отмечает Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков, проект «Смогу жить сам» стал настоящим прорывом в системе адаптации людей с метальными нарушениями. Совместно с компанией «СтройПанельКомплект» и Министерством социального развития Пермского края была оборудована большая квартира в современном жилом комплексе, где за первое полугодие в рамках проекта прошли обучение десять воспитанников от 18 до 28 лет.

С ребятами занимаются педагог и психолог. Помимо учебных занятий, обязательной составляющей ежедневного распорядка являются бытовые дела. Ребята ответственно относятся к дому, тщательно следят за порядком и графиком уборки.

Фото предоставлено пресс-службой «СтройПанельКомплекта»

За шесть месяцев работы проекта они успели социализироваться и в пространстве жилого комплекса. Жители приняли их хорошо - подсказывают, как пройти в магазин, оказывают помощь в быту, например, с подключением стиральной машины. Воспитанники проекта открыты для общения - это качество особенно свойственно людям с ментальными нарушениями. Ведь улыбка - это нередко самый верный способ установить контакт. Гости в квартире ребят - не редкость. Так. в сентябре на чай заглядывали заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина и уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Ребята всегда тепло принимают гостей и стараются готовить угощения своими руками.

Фото предоставлено пресс-службой «СтройПанельКомплекта»

Воспитанники принимают участие в праздниках двора, высаживают цветы под окнами, могут помочь в уборке территории - это также для многих из них новый навык. Главным итогом проекта становится уверенно растущая самостоятельность участников: они с удовольствием готовят, закупают продукты, планируют расход средств, хорошо ориентируются в пространстве. Но прогресс в учебе тоже заметен.

Фото предоставлено пресс-службой «СтройПанельКомплекта»

Новые возможности открыли для ребят следующий важный шаг - трудоустройство. Фонд «Социальная деревня Светлая» ведет переговоры с городским центром занятости и дружественными организациями. Конечно, к особенным ребятам нужен индивидуальный подход. Но, как показывает время, проект помогает им не только научиться самостоятельно вести хозяйство, но и реализоваться в жизни. Не зависеть от родителей и стать частью большого, интересного мира.

Сейчас формируется поток участников на второе полугодие. Квартира принимает новых ребят, которые предварительно проходят психологические тестирования и собирают необходимые документы. Останутся в проекте и участники-старожилы - чтобы закреплять уже полученные навыки и помогать адаптироваться новичкам.

На юбилейном празднике фонда, который прошел в Театре кукол, собрались все те, кто помогает воспитанникам встать на ноги и приобрести такие бесценные навыки взрослой самостоятельной жизни. Множество теплых слов звучало в адрес руководителя фонда Светланы Калиной, сотрудников и партнеров. Кульминацией праздничной программы стал спектакль «Волшебный напиток» по повести Михаэля Энде.

Фото предоставлено пресс-службой «СтройПанельКомплекта»

Генеральный директор Виктор Суетин пожелал фонду успешных проектов и поддержки надежных друзей. В подарок участникам проекта «Смогу жить сам», партнером которого является компания СПК, был вручен набор посуды.

Проект «Смогу жить сам» дарит участникам счастье общения и оптимистичные перспективы на будущее. Простые вещи могут быть сложными для особенных детей, но взрослые, объединяя усилия, могут сделать мир для них доступнее.