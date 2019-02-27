2019-02-27T16:39:24+03:00
Происшествия

В Прикамье сотрудник ДПС обстрелял жилые дома, а затем покончил с собой

На месте ЧП работает комиссия ГУ МВД
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Ночью 27 февраля в Частинском районе Пермского края произошло ЧП - сотрудник ДПС обстрелял жилые дома, а затем покончил с собой.

- В дежурную часть полиции по Частинскому району сообщили о том, что неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону жилых домов, после чего скрылся на снегоходе, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Но, к счастью, никто из местных жителей не пострадал.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Выяснилось, что неизвестный - это инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД, находящийся в отпуске. В результате происшествия он покончил жизнь самоубийством.

- На месте работает комиссия ГУ МВД России по Пермскому краю, - добавили в пресс-службе ведомства. - Выясняются все обстоятельства и мотивы происшествия.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю от комментариев отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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