2019-02-27T14:04:34+03:00
Общество

Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» подвел итоги работы за 2018 год

Директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Алексей Аверьянов рассказал об основных производственных и финансовых показателях завода за 2018 год, а также поделился планами по работе предприятия в 2019 году
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Фото пресс-службы предприятияФото пресс-службы предприятия
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В 2018 году завод выпустил 877 тысяч тонн товарной продукции: из них 216 тысяч тонн – товарный аммиак и 661 тысяча тонн – карбамид. Выручка предприятия в 2018 году значительно увеличилась по сравнению с 2017 годом: с 11 с половиной до 14 миллиардов рублей.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Основной фактор стабильной работы связан с хорошим уровнем цен на нашу продукцию. С учетом того, что мы постоянно занимаемся развитием текущей деятельности, предприятие чувствует себя очень уверенно как в производственных показателях, так и с финансовой точки зрения.

В 2018 году филиал «ПМУ» завершил двухлетний цикл модернизации агрегата аммиака. Благодаря этому выросла суточная выработка и снизился расход природного газа.

В перспективе реализация еще нескольких проектов по развитию производства.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Мы уже много лет являемся одним из самых эффективных производств аммиака на всем постсоветском пространстве. По производительности труда мы также лидируем в отрасли. За пять лет этот показатель вырос на 13,5%.

Сейчас на предприятии работают 802 человека, текучки практически нет, исключение – выход на пенсию.

Среднемесячная заработная плата в филиале «ПМУ» за 2018 год составила 75 188 рублей, что значительно опережает и средний уровень заработной платы по химической отросли региона, и средние показатели по краю. В дополнение в 2018 году предприятие направило на социальные программы для своих работников 183,6 млн рублей, что на 2,2% больше, чем в 2017ом. В среднем, на каждого сотрудника пришлось 228 910 рублей в год. Достойная оплата труда в купе с обширным соцпакетом обеспечивают высокую мотивацию персонала, что напрямую влияет на производительность труда.

Большое внимание филиал «ПМУ» уделяет спонсорству. В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – спорту» завод оказывает финансовую и организационную поддержку развитию плавания в Пермском крае. Благодаря этой помощи функционирует региональная Федерация плавания. В 2018 году она на высоком уровне провела пять краевых и одни всероссийские соревнования. Спортсмены сборной команды Пермского края по плаванию завоевали на окружных и российских стартах 111 медалей против 72 годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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