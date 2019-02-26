Посмотрите на фотографии одного из самых красивых учителей в России

Несколько дней назад в Перми состоялось награждение участников конкурса «Мужчина в образовании». Победителем стал учитель английского языка школы № 77 Вячеслав Посох.

Несколько месяцев назад он вместе с женой Синди вернулся со стажировки из Австралии. Там Вячеслав жил довольно долгое время. После возвращения Вячеслав сразу начал преподавать в родной школе. И его выдвинули на конкурс «Мужчина в образовании».

Фото предоставил Вячеслав.

- Я всегда хотел быть преподавателем, и эта тяга, наконец, реализовалась к 27 годам, - сказал на конкурсе Вячеслав Посох. - Спасибо всем тем, кто вкладывал в меня силы. Естественно, это родители и родственники, которые напутствовали и говорили, что знание и образование - это самое важное в жизни, что никогда не поздно учиться.

Пользователи соцсетей замечают, что педагог с его яркой внешностью больше похож на известного актера, чем на учителя.

Вячеслав с супругой

А в свободное от любимой работы время Вячеслав занимается спортом.