2019-02-26T20:56:19+03:00
Общество

Посмотрите на фотографии одного из самых красивых учителей в России

27-летний Вячеслав Посох долгое время жил в Австралии, но вернулся в Пермь, чтобы учить детей английскому языку
Поделиться:
Фото предоставил Вячеслав.Фото предоставил Вячеслав.
Изменить размер текста:

Несколько дней назад в Перми состоялось награждение участников конкурса «Мужчина в образовании». Победителем стал учитель английского языка школы № 77 Вячеслав Посох.

Несколько месяцев назад он вместе с женой Синди вернулся со стажировки из Австралии. Там Вячеслав жил довольно долгое время. После возвращения Вячеслав сразу начал преподавать в родной школе. И его выдвинули на конкурс «Мужчина в образовании».

Фото предоставил Вячеслав.

Фото предоставил Вячеслав.

- Я всегда хотел быть преподавателем, и эта тяга, наконец, реализовалась к 27 годам, - сказал на конкурсе Вячеслав Посох. - Спасибо всем тем, кто вкладывал в меня силы. Естественно, это родители и родственники, которые напутствовали и говорили, что знание и образование - это самое важное в жизни, что никогда не поздно учиться.

Пользователи соцсетей замечают, что педагог с его яркой внешностью больше похож на известного актера, чем на учителя.

Вячеслав с супругой

Вячеслав с супругой

А в свободное от любимой работы время Вячеслав занимается спортом.

-

-

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Просто о недвижимости» в эфире радио «КП»-Пермь»
Пропавшего в Перми 23-летнего бывшего сотрудника ГУФСИН задержали полицейские по подозрению в совершении преступления
«Купили в Москве полмиллиона фальшивок». Двое пермяков сбывали поддельные 5-тысячные купюры
Прикамский лыжник Глеб Ретивых завоевал две медали на чемпионате мира
Под угрозой затопления весной в Прикамье находятся 110 населенных пунктов
В Перми семейная пара выращивала и продавала «травку», чтобы оплачивать ипотеку
В прикамскую колонию пытались пронести наркотики в пакетиках с чаем
Прикамская прокуратура организует «прямую линию» по вопросам алиментов
«Сбербанк» повышает ставки по рублевым вкладам
В Перми автосалон на Уральской уйдет с торгов за долги
«Напоили горячим чаем и отдали свои перчатки». В Прикамье инспекторы ДПС спасли мужчин, которые вылетели на машине в кювет
Девять прикамских спортсменов выступят на Всемирной Универсиаде в Красноярске
В Перми сбили 40-летнюю женщину, которая перебегала дорогу на красный свет
В Перми пропал 23-летний бывший сотрудник ГУФСИН
Пермское кафе арестовано за долги за тепло
«Может, хоть так убирать будут». В Перми появились «сугробы мэра»
Из-за увеличения количества фальшивок в автобусах Перми будут фотографировать пассажиров, расплачивающихся пятитысячными купюрами