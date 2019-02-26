"Закройте бабе рот и валите отсюда". Гособвинение требует для пермского бизнесмена, который избил студентов, 400 часов обязательных работ

Гособвинение требует привлечь пермского бизнесмена, которого обвиняют в избиении троих студентов, к обязательным работам.

Некрасивая история, в которую оказался втянут 44-летний директор компании "Экол" (она занимается вывозом мусора в Перми), случилась в июле прошлого года в деревне Голованово (это окраина города).

У Сергея Каштанова здесь есть свой дом, а рядом - пирс. По его словам, акватория возле дома принадлежит ему на правах аренды с Камским водным управлением.

Именно сюда на лодке причалила компания 18-летних студентов - две девушки и трое парней - на пикник. Со стороны воды никаких запрещающих табличек не было. Молодые люди, подумав, что это общественное место, жарили мясо, купались, курили кальян, пили вино и пиво.

- Потом приехал какой-то лысый мужик на белом Mercedes, - рассказывала одна из потерпевших Лиза. - Начал орать на нас матом, что он хозяин этого пирса, и чтобы мы валили отсюда. Потом начал бить парней и сталкивать их в воду, а когда уходил - ударил меня по лицу.

Врачи диагностировали у девушки ушиб челюсти.

Сам Каштанов пояснил, что никакой умышленной агрессии к ребятам проявлять не собирался:

- Сначала я разговаривал спокойно, попросил собрать свои вещи, потушить огонь и уйти, но на мои требования никто не реагировал. Эта Лиза просто поливала меня матом. Какое-то время я еще стоял на берегу и надеялся, что эти ребята поймут мои слова о том, что они находятся на частной территории. Но парни молчали, а меня так воспитывали, что за поступки женщины должен отвечать ее мужчина. Я пытался выяснить, с кем пришла Лиза, чтобы разобраться с ее парнем. Поэтому я крикнул: «Закройте бабе рот, соберите свои вещи и валите отсюда!». Я решил остудить толпу, которая не понимала, где находится. Я не отрицаю, что ударил двоих парней и скинул их в воду. Третьего скинуть не успел, он сам прыгнул с криком: «Мы уходим!»

Лиза в этот момент сидела на пирсе и, по словам Каштанова, продолжала ругаться нецензурной бранью.

- Эта мадам меня так отпылесосила, что я не сдержался и закрыл ей рот двумя пальцами.

На суде Сергей Каштанов сообщил, что всем потерпевшим он выплатил компенсацию морального вреда - по 20 тысяч рублей.

- Позиция государственного обвинения осталась прежней, обвиняемый нанес побои троим молодым людям, - сообщил на суде помощник прокурора Орджоникидзевского района Перми Юрий Болотов. - Мы требуем признать его виновным по каждому из трех преступлений и назначить наказание в виде 400 часов обязательных работ.

В свою очередь Сергей Каштанов признал свою вину лишь частично, заявив, что действовал не из хулиганских побуждений, а потому, по его мнению, он совершил административное правонарушение, а не уголовное преступление.

Бизнесмен попросил суд оправдать. Приговор огласят 4 марта.