«Линду не полюбили те, кто обещал стать заботливыми хозяевами». Волонтеры ищут очевидцев убийства щенка

Волонтеры сообщества «Дай, Джим, на счастье лапу мне» обратились к пользователям соцсетей за помощью. Несколько месяцев назад зоозащитники подобрали с улицы несколько щенков, в том числе и Линду.

- Мы их спасли, вылечили от всех болячек, которые так любят прицепляться к малышам, не спали ночами, когда они болели, для этих щенков покупали самые лучшие продукты, сделали для них вольер, возили на выставки, - пишут волонтеры. – Линду пристроили в семью. У нее был самый дружелюбный нрав. И вот она - счастливая жизнь... Сколько пришлось перенести бедной Линде - страшно подумать.

Волонтеры случайно нашли на улице тело Линды. Опознав щенка, они отправились к ее бывшим хозяевам. Те так и не сознались в том, что случилось с Линдой, сказав, что щенка увезли в Соликамск.

- Написано заявление в полицию, взяты показания у свидетелей, - добавили волонтеры. – Тело щенка мы хотим отправить на экспертизу. Мы просим всех, кто что-либо знает об этом происшествии, сообщить нам или в полицию. Помогите нам найти виновных. Мы не намерены оставлять безнаказанным это жуткое преступление. Линду любили волонтеры, но не полюбили те, кто обещал стать для нее самыми заботливыми хозяевами.