В Перми кондукторы автобусов фотографируют пассажиров, которые расплачиваются 5-тысячными купюрами

- Вы слышали? В городе полно фальшивомонетчиков! В пермских автобусах 80-го маршрута кондукторы фотографируют всех, кто рискнет расплатиться 5-тысячной купюрой, - такая информация разнеслась по местным соцсетям.

Мы решили проверить, действительно ли в восьмидесятке нам устроят фотосессию, если мы достанем из кошелька банкноту достоинством в 5 тысяч?

На всякий случай берем нужную купюру в редакционной бухгалтерии – под расписку. Чтобы она уж точно была не фальшивой. И отправляемся с нашим фотографом Николаем на остановку 80-го автобуса, который бегает от «Ироничной компании» до «ДК имени Кирова» в Закамске.

При виде 5-тысячной бумажки у кондукторов кончается сдача

Дождавшись автобуса, заходим в салон. И сразу видим броское объявление: «В связи с массовым распространением фальшивых пятитысячных купюр все пассажиры, расплачивающиеся в автобусе купюрой в 5000 рублей, будут сняты на фотоаппарат кондуктором!»

Такие грозные объявления висят в автобусах 80 маршрута.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Достаем заветную красноватую бумажку, протягиваем женщине с сумкой на груди.

- У меня нет сдачи! – испуганно машет она руками.

- А если у меня нет других денег? – настаиваю.

- Езжайте бесплатно, - не задумываясь, разрешает она.

- А если бы у вас была сдача, сфотографировали бы нас? – спрашиваем.

- Обязательно, вон объявление висит, - кивает головой наша собеседница.

Выходим из автобуса и ждем следующий. Может, там нам больше повезет и нас сфотографируют? Но история повторяется.

Женщина-кондуктор со страхом смотрит на 5-тысячную купюру, будто она вот-вот вспыхнет. И тоже говорит, что у нее нет сдачи, поэтому нам можно ехать «за так». Потом достает смартфон и нацеливает на нас.

Признаемся, кто мы и откуда. Выясняется, что сдача с 5 тысяч у кондуктора Марии все же была.

«Для меня 5 тысяч – немалая сумма»

- Но я этих 5-тысячных купюр как огня боюсь! – признается она. – В нашем «Закамском автотранспортном предприятии» с начала февраля уже 5 случаев было, когда кондукторы привозили такие фальшивые банкноты. Убыток вычли из их зарплаты - по правилам, мы должны проверять подлинность крупных денег. А как проверишь? В толчее даже водяные знаки толком не разглядишь. А у меня четверо детей и четыре внука, для меня 5 тысяч – немалая сумма. Мне наши сотрудницы рассказывали, что поддельные купюры выглядели как настоящие, и как только такие у нас в Перми изготовить умудрились?

Как рассказывает Мария, их начальство сообщило в полицию об обнаруженных фальшивках. Полицейские приезжали, просили кондукторов описать внешность тех, кто сбыл им такие купюры.

Как говорят кондукторы, в автобусах этого маршрута фальшивомонетчики сбыли уже 5 поддельных купюр.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Но в сутолоке разве запомнишь хорошенько всех пассажиров? – говорит Мария. - Мы собрались на собрание, и наш начальник предложил нам такой вариант: фотографировать тех, кто будет расплачиваться 5-тысячными купюрами. И мы согласились. В салонах повесили объявления. Но с тех пор фальшивками с нами больше не расплачивались.

В полиции нам сообщили, что в Пермь, действительно, попадаются фальшивые купюры, в основном достоинством в 5 и 2 тысячи. На сайте ГУ МВД по Пермскому краю даже разместили буклет о том, как отличить подлинные купюры от подделок.

Фальшивки делают не в Перми, их к нам привозят из других регионов, например, из Москвы.

- В прошлом году в Перми были задержаны 2 пермяка-фальшивомонетчика, они приобрели в Москве 100 поддельных банковских билетов Центрального банка РФ номиналом 5 тысяч рублей и сбывали их в основном в краевом центре и в Кудымкаре, - рассказали нам в краевой прокуратуре.

А всего в 2018 году на территории Пермского края было зарегистрировано 340 фактов обнаружения поддельных купюр.

Буклет ГУ МВД по Пермскому краю: как отличить поддельную купюру от подлинной.

Комментарии специалистов

НАСКОЛЬКО ЭТО ЗАКОННО?

Можно понять работникам автопредприятий, которым приходится расплачиваться за то, что по городу гуляют фальшивые купюры. Но вот насколько будет законно, если кондукторы начнут фотографировать пассажиров без их желания?

- Если кондуктор просит сфотографировать пассажира, то тот вправе отказаться от фотосъемки, при этом кондуктор не имеет права за это его высадить, как и в том случае, если у кондуктора нет сдачи с купюры, - объяснили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми. - В случае возникновения сомнений в подлинности купюры кондуктор может позвонить в правоохранительные органы.

- Фотографировать в публичном месте – на улице, в общественном транспорте – может любой, - комментирует пермский юрист Дмитрий Оксюта. - Другое дело, что распространять фотографию с изображением человека без его согласия нельзя. В общественном транспорте перевозчики могут производить видео и фотофикасацию, но не выборочно, а всех пассажиров, разместив соответствующее предупреждение о том, что в салоне ведется видеосъемка. Отказывать в приеме денежной купюры к оплате или устанавливать какие-то условия, при которых купюра того или иного достоинства будет принята к оплате, категорически недопустимо.