«Должен алименты на троих детей и на всю страну пожаловался, что ему не дают общаться с ними»

В телешоу «Мужское/женское» обратился житель Верещагинского района Сергей Казанцев. Он утверждает, что бывшая жена Маргарита не дает ему общаться с детьми из-за его долга по алиментам.

- Я считаю себя хорошим отцом, - говорит Сергей. - Да, с деньгами у меня пока не очень. Но я хочу общаться с детьми. Я их с августа не видел.

У Сергея и Маргариты двое сыновей - Дима и Влад. Вместе супруги прожили 9 лет.

- Дима родился инвалидом, он не может ходить, - говорит Сергей. - Потом на свет появился Влад, а затем третий ребенок. Он умер после родов. Через некоторое время Маргарита подала на развод и ушла к нашему соседу Леониду. От алиментов она отказалась, так как я оставил им квартиру и автомобиль. Сначала я детей часто видел, помогал, чем мог, а потом они переехали в другую деревню. А я так далеко не могу ездить! Но общаться с ними хочу.

Маргарита же рассказала совсем другую историю.

- Я устала от его измен, оскорблений и пьянок, - говорит Маргарита. - В 2009 году в доме, где мы жили, произошел пожар. Едкий дым поднялся на наш пятый этаж. В это время Сергей был в баре с девушками, развлекался. А я была на 8 месяце беременности. Подхватила детей и понесла их на улицу. После этого меня положили в больницу, прооперировали. У меня родился сын Матвей, но через три дня умер. Если бы в момент пожара Сережа был рядом, все сложилось бы иначе, но…Всех выписывали в одеялке, а нас - в гробу. После трагедии я подала на развод.

Дети Сергея и его бывшая жена Маргарита. Скриншот из шоу "Мужское / Женское"

Также Маргарита заметила, что на автомобиль «Ока» 15 тысяч она накопила сама, а еще 15 - заняла у матери Сергея. А две комнаты в общежитии, из которых они сделали квартиру, им дали по договору социального найма.

- Мы с новым супругом купили домик, где все есть - и баня, и огородик, там и живем вместе с детьми, - говорит Маргарита.

По словам Маргариты, Сергей должен Владу и Диме около полумиллиона рублей алиментов.

Сейчас Сергей женат на Светлане. Вместе они уже шестой год. Воспитывают детей Светланы от первого брака - девочку и мальчика.

- Сережа очень хороший отец, он моих детей очень любит, дарит им подарки, - утверждает Светлана. - А родным детям он с сентября платит алименты - по 11 тысяч вычитают из зарплаты, которая всего 25 тысяч.

Но начальник Сергея рассказал, что зарплата у его подчиненного - около 30 тысяч.

- Я получаю на двоих детей только 2800 рублей, - сообщила Маргарита. - Это все алименты. Сергей обещал открыть детям счет и переводить на него деньги. Пока счета нет.

- Долг появился только нынче! – пытался оправдаться Сергей. - Если денег нет, зачем себе тогда Маргарита шубы покупает, диваны…

- Ваши дети учатся, сыты, одеты, так какого вы черта задаете вопрос про шубы? - не выдержала ведущая Юлия Барановская.

А затем в шоу появилась еще одна женщина Светлана, у которой дочь от Сергея. Как выяснилось, ей Сергей тоже задолжал по алиментам около 400 тысяч рублей.

- Нашей дочери Юле 17 лет, - рассказала она. – Юля ни разу не видела отца. Сергей даже при встрече ее игнорирует.

Маргарита, дочь Сергея Юлия и ее мама Светлана. Скриншот из шоу "Мужское / Женское"

- Я нашла отца в соцсетях, мы общались, - говорит Юлия. - А потом мне написала его жена, что я хочу от него только денег. Хотя это не так, конечно. Спустя время я говорила с отцом по телефону и услышала фразу о том, что если я не откажусь от алиментов, он сам подаст на меня в суд и потребует алименты, как только мне исполнится 18 лет.

Общаться девушка с отцом не собирается. Сыновья также не стремятся к встрече с ним.

- Он раньше приходил домой пьяный и избивал маму, - вспоминает Влад. - А когда мама лежала в больнице, приводил домой женщин.

- Эти женщины будут счастливы и без вас, - заключил общественный деятель Сергей Ряховский. - Надеюсь, что у вас будет кто-то, кто в старости подаст вам стакан воды. Пусть Господь вас помилует.